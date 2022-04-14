Для Черноморского флота крейсер «Москва» - это, конечно, чувствительная потеря. Можно ли будет вернуть его в строй и когда - вопрос открытый. Фото: Андрей КАРА

В Минобороны информацию о ЧП на борту ракетного крейсера «Москва» прокомментировали по-военному скупо: «В результате пожара сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован. Причины случившегося устанавливаются».

Из-за чего же могло случиться возгорание на борту флагмана Черноморского флота.

Во-первых, из-за банального короткого замыкания или «человеческого фактора». Специалисты отмечают несовершенство системы пожаротушения на корабле, введенном в строй еще при СССР - в 1982 году. В конце концов пожар на единственном в России авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» тоже произошел без участия противника. А на «Москве», выполнявшей боевые задачи в Черном море, на борту был еще и полный боезапас. Поэтому и было решено снять экипаж, чтобы спасти жизни моряков.

Украинские власти, разумеется, празднуют великую перемогу (победу по укр.), наперебой утверждая, что крейсер был поражен их силами. Но тут версии расходятся. Одни говорят, что «Москва» была атакована с берега противокорабельной ракетой «Нептун» украинского производства. Другие - что удар был с самолета ракетой с радиолокационным наведением.

Впрочем, Украина давно обладает и западными ракетами, которые могли достать до нашего крейсера. К примеру, 19 января 2021 года военно-транспортный самолет США С-40 «Clipper» (в раскраске под гражданскую авиацию) тайно доставил в Одессу партию контейнеров с грузом спецназначения. В момент разгрузки работали системы активной постановки радиопомех.

Как говорят мои источники в спецслужбах, в контейнерах были противокорабельные ракеты «Penguin» (Пингвин), ранее стоявшие на вооружении Норвегии.

В феврале этого года, за 2 недели до начала спецоперации, посол Украины в Лондоне хвастался, что противокорабельные ракеты Киеву поставит и Великобритания. Уже после начала конфликта о намерениях дать Зеленскому такое вооружение заявляли и в Вашингтоне.

Это к вопросу о том, против кого мы ведем боевые действия. Наш противник – не просто украинские войска и нацбаты. Мы противостоим всей инфраструктуры НАТО – от космической и авиа-разведки до всевозможных боевых систем, операторами которых (в случае с крейсером «Москва), вполне возможно, были люди, не владеющие украинской мовой.

Вопрос, почему не сработала ПВО на «Москве», если это ракетная атака, остается открытым. Но можно не сомневаться, что сейчас ЧП с флагманом Черноморского флота будет раскручиваться Киевом, чтоб заглушить новости о сдающихся в плен тысячах украинских морпехов и о скором падении Мариуполя. Сама Украина свой флот потеряла еще в первые дни спецоперации. А его флагман - «Сагайдачный» затопили сами украинцы в порту Николаева. Чтоб не достался России.

Для Черноморского флота крейсер «Москва» - это, конечно, чувствительная потеря. Можно ли будет вернуть его в строй и когда - вопрос открытый.

Минобороны пока сообщило лишь, что корабль на плаву, он не утонул. Взрывы боеприпасов прекращены, огонь локализован, основное ракетное оборудование не повреждено. «Москва» буксируется в порт для осмотра.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 14 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 апреля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи-предатели бросили больных детей и уехали из Херсона в Европу, пользуясь ситуацией

Наш спецкор Николай Варсегов передает из южного сектора специальной военной операции (подробности)

Последнее предупреждение Минобороны: если диверсии Украины в России не прекратятся, ответом станут удары по штабам в Киеве

Российские военнослужащие освободили от националистов "Азова" морской порт Мариуполя и спасли иностранных моряков (подробности)