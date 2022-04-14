Йо-хо-хо и бутылка джина: Вместо гречки и сахара россияне бросились скупать импортный алкоголь

К середине марта россияне уже успокоились на счет запасов гречки и сахара. И переключились на что покрепче — водку и… джин. Фото: Иван МАКЕЕВ

К середине марта россияне уже успокоились на счет запасов гречки и сахара. И переключились на что покрепче — водку и… джин. Да-да, именно второй напиток нынче вышел в топ ажиотажных закупок. По данным исследовательской компании NielsenIQ, за вторую половину марта его продажи в России выросли в 1,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Это подтверждают и в одном из крупнейших отечественных производителей и поставщиков крепкого алкоголя Beluga Group. Как следует из отчета компании за 1 квартал, продажи крепенького бьют рекорды. Это касается как импортных виски и бренди (рост, в зависимости от наименования, на 37-121% - что вполне объяснимо опасениями остаться без этих напитков в связи с санкциями), так и вполне отечественной водки (рост в среднем на 50%). Но главный рекордсмен действительно джин. Продажи Green Baboon в сравнении с прошлым годом выросли аж на 201%! Джин этот, кстати, тоже отечественный (об этом, правда, не все его любители знают). В связи с чем Beluga Group успокаивает: сырье для производства используется российское либо из братских стран ЕАЭС — так что без джина (а также отечественного виски и рома) страждущие россияне не останутся.

С чего вдруг россиян так потянуло на джин? Эксперты дают вполне банальное объяснение. Его у нас в основном потребляют в составе коктейлей в баре. Бары нынче подорожали, а их былые завсегдатели экономии ради смешивают теперь себе коктейли на собственной кухни. Вот продажи джина в магазинах и выросли.

Есть и другое объяснение — чисто статистическое. Как рассказывал «КП» директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, потребление джина в России до сих пор было мизерным. Скажем, если водки страна в год выпивает около 800 млн литров, то джина — всего около 4,5 млн литров. Поэтому увеличение продаж каких-то видов водки на 50% - это в абсолютных цифрах несравнимо серьезнее, чем джина на 200%.

Как считают аналитики, без каких-то видов крепкого алкоголя россияне не останутся. Все, что будут готовы покупать, произведут или теми или иными путями завезут — на этот счет можно не беспокоиться. Но цены, безусловно, вырастут.

-Прогнозы давать очень тяжело, потому что многое сложно предугадать. Например, каким будет курс рубля. Не все понятно и с будущей логистикой, - говорит Вадим Дробиз. - Российские виски и джин могут подорожать процентов на 30, коньяк- на 15-25, в зависимости от ситуации. Меньше всего проблем с водкой — для марок массовых нет причин для подорожания более чем на 10% относительно декабрьских цен, и то с учетом роста акциза.

КСТАТИ

Интернет-сервис сравнения товаров и цен Price.ru подготовил рейтинг товаров, которые в целом в марте 2022 года вызвали наибольший ажиотаж. Сравнивалось число покупок с 28 февраля по 27 марта с предыдущим месяцем — с 31 января по 27 февраля. И вот итоги. Для сравнения — закупки сахара выросли всего на 37%.

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО РАСКУПАЛИ В МАРТЕ

(рост спроса в % к предыдущему месяцу)

1.Тампоны +808%

2.Прокладки +400%

3.Гречка +256%

4.Линзы +236%

5.Подгузники +221%

6.Корм для кошек +158%

(По данным price.ru)

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