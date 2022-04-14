Дмитрий Песков: Встречи в формате «Восточного» могут быть продолжены

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 14 апреля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такие вопросы...

- ... Дмитрий Сергеевич, 12 апреля на космодроме «Восточный» Владимир Путин работал вместе с Александром Лукашенко. Очень интересная форма, полезный разговор. Будет ли продолжено такое же взаимодействие с лидерами дружественных, братских государств, чтобы встречи проходили не только в Кремле, в Ново-Огареве, а на важных объектах, в какие-то особенные великие дни?

- Все зависит от целесообразности, от текущего момента и от тех направлений, по которым развивается взаимодействие, - сказал Песков. - У нас есть разные форматы интеграции. Это интеграция в рамках ЕврАзЭС и наиболее продвинутая форма интеграции – это в рамках Союзного государства с Белоруссией.

Конечно, с дружественными, союзническими странами любые формы сотрудничества и взаимодействия будут продолжаться.

- Как наш президент оценил поездку, командировку такую необычную, особенную?

- Он об этом рассказал на пресс-конференции, на которой вы тоже присутствовали...

- Спасибо!