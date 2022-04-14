Правительство выделит авиакомпаниям субсидии на возврат пассажирам денег за отмененные рейсы

19,5 млрд.рублей выделит правительство в качестве субсидий авиакомпаниям, чьи рейсы были отменены из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 14 апреля. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

19,5 млрд.рублей выделит правительство в качестве субсидий авиакомпаниям, чьи рейсы были отменены из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 14 апреля.

- Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений, что сбережет перевозчикам собственные оборотные средства. А значит, будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов, - пояснил Мишустин.

Кроме того, еще 1,5 млрд руб. будет направлено из резервного фонда правительства на частичную компенсацию операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части России, которые сейчас закрыты. Мишустин отметил, что важно поддержать инфраструктуру аэропортов и сохранить персонал.

На заседании кабмина также обсуждался проект закона, который расширит возможности поставок донорской крови производителям медикаментов. Законопроект уже внесен в Госдуму.

- Обеспечение выпуска препаратов крови в нашей стране является одной из задач стратегии развития здравоохранения, - заявил Мишустин.

Премьер отметил, что на основе плазмы создаются специальные лекарства, которые помогают спасти жизни и в том числе повышают иммунитет.

- Поэтому важно, чтобы у производителей было все необходимое для их изготовления. Отечественные производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами, - сказал Мишустин.

Премьер также сообщил о доплатах врачам, работающим с ковидными пациентами. На единовременные страховые выплаты медикам, работникам организаций социального обслуживания и медицинским сотрудникам силовых структур дополнительно выделят более 7,5 млрд рублей.

- Обращаю внимание руководителей ведомств, где трудятся такие медики . Люди делают важное дело - спасают жизни, не жалея собственного здоровья. Вознаграждение они должны получать без задержек, - заявил Мишустин.

Премьер отметил, что ситуация с ковидом в России улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие.