Убийца авианосцев: что известно о крейсере «Москва», флагмане Черноморского флота

Крейсер «Москва» Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2019 году я побывал на ракетном крейсере «Москва». Тогда Черноморский флот отмечал 5-летие крымской весны, а экипаж этого гигантского корабля участвовал в возвращении полуострова к родным берегам. В могучие штормы флагман в своем огромном чреве "таскал" по ночам десантников из Новороссийска в Севастополь.

То была особая страница в его отважной и драматичной биографии, крепко сплетенной с историей СССР и России.

Я рассказал об этом в своей книге "Спецоперация "Крым-2014", а министр обороны Сергей Шойгу посоветовал мне встретиться с ее героями прямо на крейсере и устроить презентацию прямо на палубе "Москвы". Что я и сделал. А заодно подарил экипажу полсотни своих книг. Сопровождавший меня юный морячок с гвардейской лентой на бескозырке гордо сказал мне:

- Этот корабль - убийца авианосцев! Пиндосы нас боятся, как тараканы дуста!

Мне захотелось сфотографировать гордящегося своим кораблем высокого гвардейца и я с фотоаппаратом залез на какой-то круглый люк.

И в этот момент увидел в глазах матросика жуткий страх.

- Что вы делаете?! - Крикнул он мне таким страшным тоном, словно я взобрался на мину, - там же стоять запрещено! Это же крышка ракетной шахты!

Я спрыгнул на палубу, а матросик ослепительно белым носовым платком стал старательно протирать крышку и "по секрету" сообщать мне, что под ней - ядерная боеголовка, которая в 20 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму...

Я пересчитал крышки. Их было 16... А под ними - ракеты с грозным именем "Вулкан".

И это - не все оружие крейсера. Есть еще артиллерийские и зенитные установки, есть противолодочное и минно-торпедное вооружение, есть и вертолет. У корабля несколько мощнейших газотурбинных движков - по 22 и 10 тысяч "лошадей". Они позволяют крейсеру бегать по морям-океанам со скоростью 32 узлов (это примерно 60 километров в час). И это - махине, которая имеет в длину почти 200 метров, в ширину - 20, а в высоту - больше 42 метров! Экипаж "Москвы" - 500 человек.

У крейсера-ветерана - своя история и своя судьба, в которой переплетаются радости и горести, серые будни и знаменательные события. Родился он в СССР на Черном море (судостроительный завод имени 61 коммунара в Николаеве). В первой жизни он получил имя «Слава». А когда ушел на пенсию противолодочный крейсер «Москва», его имя и передали бывшей "Славе".

2 декабря 1989 года участвовал в обеспечении на рейде Ла-Валлетты (о. Мальта) рабочей встречи Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва с президентом США Дж. Бушем-старшим. Под днищем корабля круглосуточно дежурили боевые пловцы.

Весной 1991 года у крейсера стало сдавать "сердце" и его поставили на капитальный ремонт и модернизацию.

Но денег на это в казне не было, а долги перед ремонтным заводом росли. И кораблю готовили уже похороны. Чтобы спасти флагман, командование флота решило пойти на беспрецедентный шаг - расплатиться с заводом бартером. Передать заводу в счет долга некоторые механизмами и даже орудийные установки крейсера.

Все это планировалось использовать для достройки однотипного крейсера «Украина», принадлежащего незалежной.

Но в последний момент деньги у Москвы нашлись, позорную сделку пришлось отложить.

Корабль кое-как все-таки отремонтировали в России и он возвратился в боевой строй. Ну а потом были у "Москвы" многие дальние походы, учения, стрельбы, была и боевая служба в Средиземном море (возле берегов Сирии).

Крейсер отслеживал воздушную обстановку в районе турецко-сирийской границы, чтобы не допустить возможных провокаций в отношении российских лётчиков. В феврале 2022 года в ходе военной специальной операции крейсер участвовал в захвате острова Змеиный.

Еще в 2009 году корабль получил "черную метку" - на его борту произошло задымление.

Это случилось из-за утечки дизельного топлива и попадания его на электропроводку. К счастью, пострадавших не было. А на днях на крейсере произошла детонация боекомплекта из-за пожара, корабль получил серьёзные повреждения. Экипаж был полностью эвакуирован. Но ответов на вопрос - почему не сработала противопожарная система? - пока нет. Комиссия Минобороны России изучает причины и последствия инцидента.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 14 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 апреля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи-предатели бросили больных детей и уехали из Херсона в Европу, пользуясь ситуацией

Наш спецкор Николай Варсегов передает из южного сектора специальной военной операции (подробности)

Последнее предупреждение Минобороны: если диверсии Украины в России не прекратятся, ответом станут удары по штабам в Киеве

Российские военнослужащие освободили от националистов "Азова" морской порт Мариуполя и спасли иностранных моряков (подробности)