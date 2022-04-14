Речь Байдена без купюр

Весь мир потешается над оговорками американского лидера. Фото: REUTERS

Накануне президент США публично произнёс фразу - «вы только представьте, что табачная индустрия имела бы иммунитет... к проституткам». Весь мир потешается над оговорками американского лидера. А корреспонденту «КП» удалось достать полную расшифровку его последнего выступления.

«...Имеется вопрос. Но где найти ответ?

А что, если табак назло всем предрассудкам

Имел бы в США большой иммунитет

К угонщикам машин, бомжам и проституткам?

Представьте, что я конь. Гуляю у реки.

Ну если бы и впрямь со мной такое было,

Я мог бы, например, морковку есть с руки

И бредить целый день как сивая кобыла?

С далёких детских лет (уж сколько я живу)

Вопросов миллион. И, правда, в самом деле,

Что мог бы нам сурок сказать по существу,

Ну если бы сурки беседовать умели?

Возможно ли свистеть четырнадцать часов?

Смогла бы Кэти Холмс учиться на филфаке?

Что будет, если съесть резинку от трусов?

И кто вообще сильней, Мадонна или Псаки?

Америке теперь нельзя без срочных мер.

И пусть, смотря на нас, кусает локти Раша.

А если нам забрать Аляску, например?..

На случай если вдруг она ещё не наша.

А если запретить возить ручную кладь,

Ну, скажем, по ночам в багажнике линкольна?

А если нам фасоль в четверг не продавать?..

Вы вдумайтесь, друзья. По-моему, прикольно».