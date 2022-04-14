Встречаем сезон аллергии во всеоружии: как отличить ее от ковида и снять симптомы

Почти каждый пятый россиянин, особенно дети и молодые, весной страдают от сезонной аллергии Фото: Shutterstock

Почти каждый пятый россиянин, особенно дети и молодые, весной страдают от сезонной аллергии (она же поллиноз, она же сенная лихорадка). Среди её главных проявлений могут быть такие неприятные симптомы, как:

конъюнктивит,

покраснение и опухание глаз,

слезотечение,

заложенность носа,

чихание,

постоянный кашель,

зуд в носу, глазах и рту

Причина такого явления – пыльца. В России обычно отмечают три пика подъема пыльцы в воздухе:

в апреле-мае - когда бывает цветение деревьев, особенно березы, ольхи, орешника, клена, ясеня, ивы, в июне и июле – при цветении луговых и полевых трав, а также злаковых растений, ближе к сентябрю – в первую очередь из-за цветения сорных трав, полыни и амброзии.

В этом году ожидается, что сезон аллергии будет особенно интенсивным. И более продолжительным.

ПОЧЕМУ СЕЗОН АЛЛЕРГИИ 2022 ОСОБЕННЫЙ

Причин этому несколько. Во-первых, на фоне холодного старта весны цветение растений-аллергенов начнется позже.

Во-вторых, зима в этом году во многих регионах была особо снежной и холодной (благодаря природному явлению под названием Ла-Нинья

– а значит, и цветение ожидается бурным. Причем, сезон пыльцы, по некоторым прогнозам, продлится на 19 дней дольше привычного.

В-третьих, сказывается изменение климата. Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Nature Communications, повышение температуры и усиленные выбросы углекислого газа заставляют растения производить больше пыльцы, и делать это дольше привычного. Основываясь на прогностической модели, ученые подсчитали, что к концу 21 века начало весенней эмиссии пыльцы будет начинаться на 10-20 дней раньше, чем сейчас, а летне-осенние сезоны станут заканчиваться примерно на 15 дней позже. И даже в наше время сезон пыльцы в среднем стал длиннее на 19 дней.

Ну, и в-четвертых, в последние годы проблем в тему поллиноза добавил ковид. Он часто просто сбивает людей с толку – поди разберись, ковид это или аллергия, ведь многие симптомы у того и у другого схожи.

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОЛЛИНОЗ ОТ КОВИДА

Некоторые симптомы ковида - такие как насморк, заложенность носа, кашель - можно запросто спутать с аллергией. Тем не менее, есть отличительные черты, опираясь на которые, можно понять, что есть что.

Первый признак того, что это именно ковид: ранее вы не считались аллергиком и сезонное ухудшение для вас не типично, а тут «вдруг откуда ни возьмись».

Повышение температуры. При аллергии это бывает редко и очень незначительно, а вот при коронавирусной инфекции температура может скакануть до 39 градусов и выше и держаться длительное время.

Бывает, что ковид накладывается на аллергию. Тогда индикатором может стать то, что после приёма антигистаминных средств симптомы не стихают через несколько дней. Тогда есть вероятность, что у вас Covid-19 в лёгкой форме.

Кашель при сенной лихорадке нередко сопровождается свистами и хрипами в груди – что не характерно при COVID-19, при нем кашель сухой и навязчивый.

Снижение обоняния бывает и при коронавирусе, и при аллергии. Но с той разницей, что в первом случае потеря вкусов и запахов бывает на ранних стадиях заболевания. А во втором - на поздних.

Чихание, особенно обильное, свойственно сезонной аллергии.

А вот боль в мышцах и тошнота – коронавирусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ НЕПРИЯТНЫЕ СИМПТОМЫ

Если вы из тех, кто страдает от пыльцы, заранее запаситесь профилактическими и антигистаминными средствами (после рекомендации врача!). В идеале курс приема лекарств лучше начать за пару недель до сезона цветения в вашем регионе. Необходимо также перейти на гипоаллергенную диету, исключить те продукты, которые могут спровоцировать или усугубить проблему.

В офисе, во избежание попадания пыльцы, окна в течение рабочего дня следует держать закрытыми.

Дома проветривание делайте только рано утром и поздно вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе ниже, в остальное время окна держите закрытыми.

На окнах предпочтительны легко моющиеся жалюзи или пылеотталкивающие рулонные шторы. Или же москитные сетки, предотвращающие проникновение в дом мельчайших частиц извне.

Если надвигается гроза, оставайтесь дома: дождь способствует высвобождению аллергенов и пыльцы. В обычные дни старайтесь не выходить на улицу в самые жаркие часы дня, когда концентрация пыльцы выше.

Дышите через нос - в отличие от рта, он задерживает часть возбудителей, присутствующих в воздухе.

В аптеке можно купить приспособления, называемые назальными фильтрами, они способны улавливать аллергены (пыльцу, домашнюю пыль, споры грибков, шерсть животных). Устанавливаются в полости носа и принимают нужную форму, фильтруя вдыхаемый воздух.

Избегайте мест с высокой концентрацией пыльцы, такие, как парки и сады. На отдых по возможности отправляйтесь на море или в горы, а не «на деревню дедушке».

Как можно чаще используйте маски. К счастью, теперь, во время коронавируса, никто уже не посмотрит на вас как на странного типа.

В машине держите окна закрытыми и используйте фильтр.

Старайтесь поменьше быть на улице в сухую ветреную погоду, когда пыльца летает повсюду. Если необходимо выйти, надевайте очки с боковой защитой (иначе называется «шоры»).

Меняйте и стирайте одежду каждый день - на ней оседает огромное количество пыльцы.

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