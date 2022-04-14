Не до гаджетов и украшений: Россияне рассказали, на что они сейчас копят деньги

Почти половина просто создают финансовую подушку безопасности, как говорится, на черный день. А остальные преследуют вполне конкретные цели Фото: Shutterstock

Больше половины россиян живут от зарплаты до зарплаты. Это следует из опубликованного исследования портала поиска работы Работа.Ру. А откладывать часть получки в кубышку могут себе позволить 47% опрошенных, говорится в отчете.

На что же они копят? Почти половина просто создают финансовую подушку безопасности, как говорится, на черный день. А остальные преследуют вполне конкретные цели. Чаще всего россияне стараются собрать деньжат на квартиру или другую недвижимость. Весь год откладывать на отпуск — это тоже по-нашему. Немало сограждан мечтают от души вложиться в ремонт — их побольше, чем тех, кто приберегает копеечку, например, на поддержание здоровья и повышение образования себе и детям.

И на самом дне списка приоритетов - гаджеты, модная одежда и украшения.

- Очень правильно расставлены приоритеты у наших граждан, - прокомментировала для kp.ru эсперт Национального центра финансовой грамотности и сервиса «Финансовое здоровье» Юлия Чиндина. - Наличие подушки безопасности — необходимая и даже главная часть формирования семейного бюджета, особенно в экономически сложное время. Дальше — среди конкретных целей на первом месте недвижимость. Это фундаментальное приобретение, так что граждане ставят вполне рационально управляют своим семейным бюджетом. И хорошо отдохнуть — это тоже важно. Обратите внимание на то, как мала доля тех, кто копит на гаджеты, дорогую одежду и украшения. И действительно, без этого вполне можно обойтись, есть задачи поважнее. Радует, что несмотря на трудные времена, не забыты вложения в образование — свое и детей.

Вообще же, считает эксперт, в идеале надо найти возможность откладывать даже при небольших доходах.

- В идеале семейный в семейный фонд накопления хорошо бы направлять 30% дохода, - продолжает Чиндина. - По 10% на формирование подушки безопасности, на дальние цели, например, на квартиру или дачу, и на ближние — например, отпуск.

По данным исследования Работа.Ру откладывать от 30% и более получается только у 12% опрошенных.

На что копят россияне, %

Создание финансовой подушки безопасности - 43

Недвижимость - 29

Отпуск или путешествия - 26

Ремонт - 17

Лечение и оздоровление - 16

Образование детей - 15

Собственное образование - 12

Автомобиль - 10

Бытовая техника - 7

Гаджеты - 3

Дорогая одежда и украшения - 3

Другое - 9