Коронавирус уже бушует на Западе. Как подготовиться к новой волне

Omicron BA.2 сейчас доминирует во всем мире и начинает преобладать в нашей стране. Число случаев коронавируса растет во многих государствах Фото: REUTERS

В конце мая-июне Россию может накрыть новая волна ковида. Об этом предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Но не начнется ли очередной всплеск эпидемии раньше? Ведь в Европе сейчас полыхает вовсю. В Германии на этой неделе фиксируют больше 100 тысяч новых заражений каждые сутки. Китай сообщил, что ежедневная заболеваемость в последние дни бьет рекорды с начала пандемии. К чему готовиться нам? О возможных сценариях дальнейшего развития ситуации «Комсомолка» спросила заслуженного врача РФ, ведущего научного редактора сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаила Кагана.

«ЗОЛОТОЕ» ПРАВИЛО ЭПИДЕМИОЛОГОВ

- Мы уже начали привыкать к достаточно спокойной эпидемической обстановке после отступления «омикрона». Однако на смену ему пришла новая, еще более заразная версия возбудителя COVID-19, - отмечает доктор Каган. - Это ответвление - Omicron BA.2 - сейчас доминирует во всем мире и начинает преобладать в нашей стране. Число случаев коронавируса растет во многих государствах.

В России официальная статистика уже долгое время показывает спад заболеваемости. Сегодня еще рано говорить о том, что заражения вот-вот пойдут вверх, считает эксперт. И спрогнозировать, насколько значительным будет всплеск в этот раз, пока сложно. Но, как гласит «золотое» правило эпидемиологов, надейся на лучшее и готовься к худшему.

- Многих людей раздражает сама мысль о возможном возврате к ношению масок и ревакцинации. Однако надо понимать, что ковид никуда не исчез и вероятность заболеть повторно или впервые в ближайшие месяцы будет весьма реальна, - предупреждает врач.

ОТ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЙ К САМОЗАЩИТЕ

Скорее всего, мы уже наблюдаем переход от пандемии к эндемическому ковиду, обнадеживают специалисты. Это значит, что нескончаемый круглогодичный марафон заболеваемости наконец-то будет превращаться в сезонные вспышки. Как грипп и другие ОРВИ: они наваливаются на нас в середине осени, мучают зимой, а с середины весны дают полноценную передышку.

В то же время коронавирус, даже войдя в сезонную колею, похоже, все-таки время от времени будет устраивать нам неприятные сюрпризы.

- Многие эпидемиологи считают, что уровни риска [«внештатных» всплесков заболеваемости] будут колебаться из года в год по мере появления новых вариантов вируса, - отмечает Михаил Каган. -При этом принудительные подходы к соблюдению противоэпидемических мероприятий (проще говоря, жесткие ограничительные меры. - Ред.) кажутся все менее и менее вероятными. Людям нужно привыкнуть самим принимать взвешенные решения.

Иными словами, от ограничений сверху - локдаунов и прочих запретов - мы переходим к осознанной самозащите от инфекции.

КОМУ ПРОЯВЛЯТЬ ОСОБУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ

- Не стоит забывать, что COVID-19 по-прежнему может представлять опасность даже для здоровых и вакцинированных. Не говоря уже о людях из групп риска, - предупреждает доктор Каган. - Затяжной ковид (постковидный синдром) тоже остается серьезной проблемой. Бустерная вакцинация (то есть дополнительный укол прививки по мере ослабления иммунитета. - Ред.) и ношение масок остаются самыми эффективными и простыми способами избежать заболевания всякий раз, когда риск заражения увеличивается. Будь то появление нового угрожающего варианта коронавируса или всплеск заболеваемости в вашем городе.

Как же узнать, когда пора начинать заботиться о своей безопасности? Вот, какие советы дает врач:

- Сейчас, когда в большинстве регионов России ограничения сняты или значительно ослаблены, вам, скорее всего, придется принимать индивидуальное решение, основываясь на собственном риске. Он может сильно различаться в зависимости от того, кто вы и где живете.

Как правило, шансы серьезно заболеть COVID-19 выше:

- у представителей старшего поколения (65+);

- пациентов с хроническими заболеваниями (диабет, сердечно-сосудистые, онкологические и другие);

- людей с ослабленным иммунитетом (в том числе, принимающих препараты, подавляющие иммунную систему: при лечении рака, аутоиммунных заболеваниях, после пересадки органов и т. д.);

- у тех, кто не привит и не болел ковидом ранее.

! Кроме того, риск заболевания возрастает, когда в вашем населенном пункте увеличивается число местных случаев заражения и госпитализаций с ковидом.

НА ЗАМЕТКУ

Как часто нужно прививаться?

У вакцинированных людей защита от заражения коронавирусом и появления симптомов со временем ослабевает. При этом от тяжелых осложнений ковида и смерти прививка, как правило, защищает дольше. «Тем не менее, появляются новые доказательства, что и защита от тяжелых форм заболевания постепенно становится слабее. Поэтому по-прежнему важно следовать рекомендациям Минздрава и продолжать ревакцинироваться каждые 6 месяцев», - говорит Михаил Каган.

От редакции: в инструкции министерства уточняется, что после того, как ситуация стабилизируется и ковид перейдет в разряд обычных сезонных инфекций, достаточно будет прививки раз в год.

В ТЕМУ

Насколько опасен мутант XE?

В России эта разновидность коронавируса пока не обнаружена, но чуть ли не каждый день ХЕ находят в новой стране. Насколько опасен очередной мутант?

- ХЕ содержит гены двух подвидов «омикрона»: BA.1 и BA.2. Поэтому он относится к числу так называемых рекомбинантных вирусов, - поясняет Михаил Каган. - Рекомбинанты не редкость, ХЕ не первый и не последний подобный вариант возбудителя ковида. Они появляются всякий раз при переходе от одного доминирующего варианта к другому, и обычно представляют в основном научный интерес.

Пока в мире выявлено лишь небольшое количество случаев ХЕ. Сейчас важно следить за поведением этого рекомбинанта с точки зрения его трансмиссивности (способности передаваться от человека к человеку. - Ред.) и способности «пробивать» иммунную защиту вакцинированных людей.

ВОЗ на сегодня не относит ХЕ к поводам для серьезного беспокойства.