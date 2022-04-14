Путин: зарубежные банки задерживают деньги за нашу нефть и газ

Российский лидер заявил, что хочет «кардинально повысить долю национальных валют в рассчетах» Фото: REUTERS

Владимир Путин продолжил серию совещаний по развитию отраслей экономики в условиях санкций. 14 апреля президент с министрами обсудил будущее нашей нефтянки и газовой промышленности.

- Самая острая проблема связана с нарушением логистики экспортных поставок. Наблюдаются и сбои в оплате - банки недружественных стран задерживают платежи, - сообщил глава страны.

Российский лидер заявил, что хочет «кардинально повысить долю национальных валют в рассчетах». Это значит, что мы не только продавать будем за рубли, но и покупать за чужие деньги . У индусов — за рупии, у китайцев — за юани.

- Отказ от скомпрометированных валют — стратегическая задача. Важно налаживать торговые связи с предсказуемыми партнерами. Российские энергетические компании строго выполняют все условия контрактов, - указал Путин.

- Западные партнеры признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. Российский газ в Европе быстро заменить нечем, а поставки из США в любом случае обойдутся в разы дороже. И это отразится на конкурентоспособности всей европейской экономики, - добавил он.

Глава России напомнил, что в прошлом многие политики ЕС перед выборами строили свою кампанию на борьбе за зеленые технологии. Но сейчас из-за дестабилизации рынка об этом начинают забывать.

- Все это выброшено в помойку, - резюмировал лидер страны.

Президент поставил перед правительством три задачи:

1. На внутреннем рынке не должно быть дефицита. Более того, надо увеличить поставки топлива и газа, чтобы снизить цены.

2. Экспорт с Запада надо переориентировать на Восток и Юг.

3. Глубокую переработку нефти и газа надо развивать. Для этого придется импортозаместить оборудование для добычи углеводородов. Особенно это касается проектов в Арктике.

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