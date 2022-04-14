В России объявили самых надежных грузоперевозчиков

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Рейтинг «Надежный перевозчик России», который составляется на основе данных госсистемы «Платон», должен стать своеобразным знаком качества для отрасли, подтверждением надежности вошедших в него компаний. Первыми пятью лауреатами стали компании X5 Transport (логистическая компания в составе X5 Group), автотранспортное предприятие розничной сети «Магнит», группа компаний «Деловые Линии», «Дентро» и ПЭК.

ПООЩРЕНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ

До того, как в 2015 году был запущен «Платон», достоверной статистики о рынке грузоперевозок фактически не было. Объем и интенсивность грузоперевозок определялись общими цифрами. С введением системы появилась достоверная детализация рынка автомобильных грузоперевозок. Именно поэтому для составления рейтинга, создание которого поддержал Минтранс России, были использованы данные «Платона», которые позволяют анализировать целый ряд параметров: от фактической структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных федеральных трасс, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

Рейтинг, инициатором создания которого выступил Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), нужен для поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды.

«Система «Платон» за шесть лет своего существования повысила прозрачность рынка, - отметила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. - По сути, это единственный источник юридически значимых данных об автомобильных грузоперевозках в стране. А саморегулирование отрасли – очень эффективный инструмент, позволяющий принимать именно те решения, которые могут оказать действительную помощь участникам рынка. И в следующем году планируется расширить критерии рейтинга, чтобы в него могли войти больше игроков рынка».

Для того, чтобы попасть в рейтинг, грузовой автопарк компании должен отвечать нескольким критериям: годичный пробег каждого грузовика компании должен превышать тысячу километров, компания должна быть зарегистрирована в системе «Платон» больше 5 лет, автопарк перевозчика должен быть полностью оборудован бортовыми устройствами или использовать маршрутные карты. Рейтинг будет составляться на ежегодной основе.

ОТРЕМОНТИРОВАНО БОЛЕЕ 3,3 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

«Мы считаем, что добросовестным перевозчикам необходимы равные конкурентные условия, и поэтому надеемся, что звание «Надежный перевозчик России» станет своеобразным знаком качества для участников рынка, подтверждением того, что с данной компанией можно иметь дело», - отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков.

«Включение в рейтинг является важной оценкой ежедневной деятельности компании», - отметили в компании «Магнит».

«Платон» - один из основных источников финансирования Федерального дорожного фонда, средства из которого идут на ремонт и строительство мостов и дорог. Перевозчики, ежедневно отчисляя плату в счет возмещения вреда, который грузовики причиняют дорогам, тем самым способствуют поддержанию в надлежащем состоянии трасс, по котором они ездят. На сегодняшний день грузоперевозчики внесли в систему более 178 млрд рублей. За 6 лет работы с помощью средств от системы «Платон» построено и отремонтировано более 130 мостов и 3,3 тыс. км дорог, включая расширение с двух до четырех полос 600 км федеральных дорог.

Данные, которые ежедневно собираются через систему «Платон», и которые легли в основу создания рейтинга «Надежный перевозчик России», появились не на пустом месте, а как результат работы сложной ИТ-инфраструктуры. «РТ-Инвест Транспортные Системы» создало больше 1,5 тысяч рабочих мест, в том числе в технологически емких отраслях экономики, связанных с информационными технологиями, связью, производством высокотехнологичного оборудования. ИТ-инфраструктура «Платона» — это центр управления и мониторинга, центр обработки данных, два завода по выпуску бортовых устройств, центр контроля нарушений.