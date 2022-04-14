Санкционное давление не должно коснуться больных детей

Эксперты рассказали о ситуации с поставкой в Россию лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На круглом столе в информационном агентстве «Россия Сегодня» обсудили ситуацию с поставками дорогостоящих лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

По словам председателя правления фонда «Круг добра» протоиерея Александра Ткаченко по итогам 2021 года удалось обеспечить лекарствами более 2058 детей. На этот год подопечных фонда уже более 3 000 и это дети с редкими и опасными для жизни болезнями, в том числе редкими, так называемыми, орфанными заболеваниями. Как рассказал Александр Ткаченко, фонд работает на частные пожертвования и за прошлый год удалось собрать более 75 млрд рублей, что не только позволило закупать и поставлять лекарства, но удалось и сэкономить. Около 10 млрд рублей перешли в бюджет фонда на этот год.

КАК ЛЕКАРСТВА ПОПАДАЮТ К БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

- Фонд самостоятельно закупает незарегистрированные лекарственные препараты, их нет в стране, и они только появились на международном рынке, - говорит Александр Ткаченко. - Это новейшие разработки. Фонд самостоятельно проводит переговоры, при участии Минздрава и Федеральной Антимонопольной службы непосредственно с производителями. К этим переговорам приглашаются крупнейшие дистрибьюторы фармацевтического рынка. Такое проведение переговоров нужно для того, чтобы исключить участие фирм – посредников, не работать с перекупщиками и договориться о максимально низкой и приемлемой для всех сторон цене, что сейчас позволяет нам обеспечить самые низкие в мире цены на лекарства, а также гарантировать соблюдение норм по их хранению и доставке.

Это традиционная схема вывода новых препаратов на рынок, которая позволяет им затем закрепиться в протоколах лечения. Так осенью 2021 года в России был зарегистрирован препарат для лечения нейрофиброматоза первого типа – распространенного детского заболевания, приводящего к возникновению опухолей, – производства АстраЗенека.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ С РОССИЕЙ

Руководитель фонда «Круг добра» заверил, что лекарств сейчас хватает и контракты заключены и на ближайшее будущее. Препараты закупаются с запасом до конца года и с небольшим заделом, на один – два квартала, года следующего. Такая схема работы позволила в прошлом году договориться с поставщиками о снижении цен на лекарства в среднем на 23 процента, по отдельным лекарствам – до 60 процентов.

- Наша работа остается вне политики, потому что фонд закупает препараты для самой уязвимой части общества, для детей с тяжелыми заболеваниями. Они нуждаются в лекарствах, которым нет альтернативы, а отсутствие препаратов или задержки могут привести к фатальным последствиям. Наши партнеры понимают это, и пациенты получают лекарства в срок, - говорит Александр Ткаченко.

Когда началась волна санкций, фонду пришлось работать на предупреждение. Условия контрактов были пересмотрены по всем лекарствам с сохранением цены на прежнем уровне.

Все сделки проходят этап страхования, что позволяет быстро заменить лекарство, если оно испортилось в процессе транспортировки, на новое. Логистика в случае с высокотехнологичными лекарствами, действительно, непростая. По некоторым препаратам температурный режим перевозки составляет минус 70 градусов, бывает и так, что сроки хранения просчитываются поминутно, с момента разморозки и вплоть до введения препарата.

Основная же сложность, по словам руководителя фонда «Круг добра», заключается вовсе не в санкциях, а в том, что регионы несвоевременно подают заявки на лекарства или оформляют их неправильно.

НУЖНЫ НОВЫЕ КОРИДОРЫ ДЛЯ ПРОВОЗА ЛЕКАРСТВ

Представитель крупнейшей фармацевтической компании АстраЗенека, директор по корпоративным вопросам в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья в России и Евразии, Виталий Дембровский подтвердил, что компания продолжит сохранять непрерывность всех своих поставок не только в текущем году, но и подтверждает объемы поставок на первое полугодие 2023 года.

- Мы готовы обсуждать и случаи выявления новых пациентов, и корректировать дополнительные объемы. Кроме того, мы сегодня не повышаем цену, несмотря на волатильность курса, несмотря на сложную ситуацию с логистикой, которую мы решаем совместно с поставщикам. Есть варианты, - сказал Виталий Дембровский.

Президент Союза «Национальная фармацевтическая палата» Александр Апазов рассказал, что за начало 2022 года даже удалось увеличить поставки препаратов на 16,5 процентов, несмотря на рост санкционного давления.

Из 25 крупнейших фармацевтических компаний, которые поставляют 40 наименований лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, ни одна не заявила о повышении цены.

- По 4-м наименованиям препаратов мы имеем сложности с логистикой. Лекарства для орфанных пациентов обычно перевозятся на самолетах, а эти лекарства – поставляются на автомобильном транспорте, - говорит Александр Апазов. - Это не значит, что больше нет возможности поставлять лекарства. Сейчас у нас с Сербией есть давление, но остается Турция. Мы прорабатываем варианты с Азербайджаном, который говорит о том, что хаб (логистический центр, - прим. ред.) организовать возможно. Уверен, результат должен быть положительным. Многие даже могут не понять, какие это страдания родителей и детей, если нет возможности получать лекарства. При этом не должно пострадать качество. Лекарства сейчас сложнейшие. К примеру, есть такие, которые вводятся непосредственно ребенку в головной мозг, поэтому создается специальная программа, которая гарантирует, что все будет сделано точно и в срок.