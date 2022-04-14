Британцы хотят отправлять мигрантов в «лагеря передержки» в Африку

Сегодня Руанда - одна из самых стабильных и развитых стран черного континента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эта новость напоминает специфический английский юмор. Несмотря на «Брексит» (выход Великобритании из ЕС), тысячи искателей лучшей жизни каждый месяц продолжают пребывать на берега Альбиона. Раньше их селили в общежитиях и отелях, потерявших постояльцев из-за пандемии коронавируса. Но теперь министр внутренних дел Прити Пател, предлагает отправлять гостей королевства… в африканскую Руанду.

Если имя «Прити Патель» кажется вам знакомым — то да, эта та самая лондонская чиновница, которую недавно обвели вокруг пальца и раскрутили на откровения российские пранкеры. То есть об интеллектуальных и управленческих компетенциях британских лидеров вы можете судить сами.

В чём же суть идеи с отправкой мигрантов в Африку? Формально кто попало приехать и легализоваться в Соединённом Королевстве не может. Надо доказать, что ты не экономический беженец, явившийся за жирным куском, а политический — кому на родине грозит тюрьма или даже убийство за убеждения.

Но пока твоё заявление (вместе с «доказательствами преследований со стороны кровавого режима») рассматривают британские миграционные службы — может пройти много месяцев, в течение которых беженца надо где-то держать, одевать, кормить, тратить деньги на языковые курсы… Так что, с точки зрения лондонских экономистов, куда дешевле отправить «новых англичан» на это время в Африку. Пусть сидят, пока бюрократы из Соединённого Королевства неспешно рассматривают их дела.

В «генеральные партнёры проекта» Прити Пател пыталась зазвать то Албанию, то Гану, но согласилась в итоге лишь восточноафриканская Руанда. Бюджет первого этапа оценивается в 120 млн фунтов.

Очередная лодка с беженцами пересекла пролив Ла-Манш и причалила к берегам Британии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему англичане выбрали именно Руанду — понятно. Автор этих строк бывал в её столице, Кигали, и может подтвердить: там построен настоящий «африканский Сингапур». Нет коррупции, работают электронные госуслуги, везде безопасно и чисто. В общем, одна из самых стабильных и развитых стран континента. А причина проста: тут уже больше четверти века железной рукой правит потомок древних царей этой земли — Поль Кагаме, который взял у западной цивилизации всё лучшее, одновременно оставшись на национальных рельсах. То есть можно не сомневаться: если дать Руанде миллионный грант на такой проект — деньги не распилят, а действительно построят лагеря для беженцев и начнут их администрировать.

Зачем это самому Полю Кагаме — предположить тоже можно. И дело, как вы понимаете, не только в деньгах. В 1994 году местные радикалы, по складу мыслей похожие на украинских бандеровцев, начали геноцид «врагов нации», за сто дней убили почти миллион представителей тутси (одной из руандийских народностей). Ту резню как раз и прекратил Кагаме, вместе с горсткой вооружённых сторонников создав альтернативный центр силы и прогнав радикалов.

Однако после столь чудовищных демографических потерь — мужчин в Руанде до сих пор меньше, чем женщин, а стране с бурно растущей экономикой нужны рабочие руки. И, скорее всего, «перемещённых мигрантов» будут не держать в пятизвёздочных гостиницах, как в Европе, а добровольно-принудительно направлять на стройки народного хозяйства. По принципу: кто работает — тот ест.

Впрочем, пока всё это — дело будущего. Партия лейбористов (оппозиция в британском парламенте) уже раскритиковала идею Пател — мол, как же можно быть столь бесчеловечным к несчастным беженцам. Но действующий премьер Борис Джонсон отнёсся к проекту со всей серьёзностью и горит желанием его реализовать.

Будет ли перенаправляться в Африку и украинские беженцы, тысячами пребывающие сейчас в Соединённое Королевство, — не сообщается.

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