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Политика14 апреля 2022 14:50

Путин поручил больше газа продавать дома, раз Запад не берет

Пока ищем новых покупателей на ресурсы, продажи внутри страны будут расти
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент распорядился пересмотреть программу газификации. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент распорядился пересмотреть программу газификации. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин продолжил серию совещаний по развитию экономики, попавшей под западные санкции. 14 апреля обсуждали нефтегаз. В ответ на сырьевое эмбарго президент поручил пересмотреть программу газификации.

- Самая острая проблема связана с нарушением логистики экспортных поставок. Наблюдаются и сбои в оплате - банки недружественных стран задерживают платежи, - сообщил глава страны.

Российский лидер заявил, что хочет «кардинально повысить долю национальных валют в расчетах». Поясним для читателей: это значит, что мы не только продавать будем за рубли, но и покупать за чужие деньги . У индусов — за рупии, у китайцев — за юани.

- Отказ от скомпрометированных валют — стратегическая задача. Важно налаживать торговые связи с предсказуемыми партнерами. Российские энергетические компании строго выполняют все условия контрактов, - указал Путин

- Западные партнеры признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. Российский газ в Европе быстро заменить нечем, а поставки из США в любом случае обойдутся в разы дороже. И это отразится на конкурентоспособности всей европейской экономики, - добавил он.

Глава России напомнил, что в прошлом многие политики ЕС перед выборами строили свою кампанию на борьбе за зеленые технологии. Но сейчас из-за дестабилизации рынка об этом начинают забывать.

- Все это выброшено в помойку, - резюмировал лидер страны.

1. Необходимо расширить программу газификации. У максимума домов и населенных пунктов должен быть доступ либо к трубопроводному газу, либо к сжиженному.

2. Предложение топлива для населения по приемлемым ценам надо увеличивать.

3. Необходимо развивать нефте и газохимию.

4. Для экспорта энергоресурсов придется строить инфраструктуру: железные дороги, порты. Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия — наши перспективные рынки сбыта. Президент заявил и о необходимости новых трубопроводов с месторождений в Западной Сибири.

5. Чтобы ускорить импортозамещение заказы на оборудование надо формировать пакетами. Чтобы промышленность сразу делала то, нужно разным отраслям.

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