Путин поручил больше газа продавать дома, раз Запад не берет

Президент распорядился пересмотреть программу газификации. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин продолжил серию совещаний по развитию экономики, попавшей под западные санкции. 14 апреля обсуждали нефтегаз. В ответ на сырьевое эмбарго президент поручил пересмотреть программу газификации.

- Самая острая проблема связана с нарушением логистики экспортных поставок. Наблюдаются и сбои в оплате - банки недружественных стран задерживают платежи, - сообщил глава страны.

Российский лидер заявил, что хочет «кардинально повысить долю национальных валют в расчетах». Поясним для читателей: это значит, что мы не только продавать будем за рубли, но и покупать за чужие деньги . У индусов — за рупии, у китайцев — за юани.

- Отказ от скомпрометированных валют — стратегическая задача. Важно налаживать торговые связи с предсказуемыми партнерами. Российские энергетические компании строго выполняют все условия контрактов, - указал Путин

- Западные партнеры признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. Российский газ в Европе быстро заменить нечем, а поставки из США в любом случае обойдутся в разы дороже. И это отразится на конкурентоспособности всей европейской экономики, - добавил он.

Глава России напомнил, что в прошлом многие политики ЕС перед выборами строили свою кампанию на борьбе за зеленые технологии. Но сейчас из-за дестабилизации рынка об этом начинают забывать.

- Все это выброшено в помойку, - резюмировал лидер страны.

1. Необходимо расширить программу газификации. У максимума домов и населенных пунктов должен быть доступ либо к трубопроводному газу, либо к сжиженному.

2. Предложение топлива для населения по приемлемым ценам надо увеличивать.

3. Необходимо развивать нефте и газохимию.

4. Для экспорта энергоресурсов придется строить инфраструктуру: железные дороги, порты. Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия — наши перспективные рынки сбыта. Президент заявил и о необходимости новых трубопроводов с месторождений в Западной Сибири.

5. Чтобы ускорить импортозамещение заказы на оборудование надо формировать пакетами. Чтобы промышленность сразу делала то, нужно разным отраслям.