От бизона до Барбизона за чашечкой кофе: что такое арт-бранчи и что на них ловят

Пообсуждать искусство за чашечкой кофе приходят, в основном, женщины.

Пару недель назад сеть-которую-нельзя-называть взорвал пост про одного известного адвоката и коллекционера по совместительству. Известный адвокат пришел на закрытый фуршет и привел с собой поклонниц. Поедая вкуснятину, поклонницы выслушали лекцию и выложили за нее по пятьдесят тысяч рублей. А предприимчивый адвокат еще и прогонял желающих погреть уши. Мол, не уплочено.

Случай абсурдный, конечно, но демонстрирующий востребованность разговоров об искусстве.

Не зря же директор Пушкинского музея Ирина Антонова советовала: когда на душе и вокруг сильно плохо, надо идти в музей и смотреть картины.

О популярных этой весной форматах небанального знакомства с искусством мы поговорили со специалистом по византийскому искусству и руководителем клуба WiseArt Ольгой Полуэктовой.

- Ольга, что такое арт-бранч в нормальной форме, а не в той, как у известного адвоката-коллекционера?

- Это очень популярный формат, когда вместо лекционного зала гости собираются в каком-нибудь кафе и за чашечкой кофе обсуждают последние новости искусства. Возвращение наших картин с финской границы, например, или открытие ярмарки АРТ-Москва. Плюсы таких групп - это камерный формат и дружелюбная атмосфера. На встречах можно выпить чай, заказать поесть и это абсолютно не смущает преподавателей.

- У тебя нет ощущения, что все форматы легкого постижения искусства - это артель "напрасный труд". Некоторым гражданам дано понимать искусство, а некоторым - совершенно нет.

- Здесь, скорее, наоборот: я уверена, что понимать искусство могут все. У нас же не возникает вопроса, нужно ли учить ребенка читать, дано это ему или не дано. Всех учат и всем, оказывается. дано. Можно, конечно, заявлять по-снобски, вот вы тут ничего не понимаете. Но ведь это нечестно: искусствоведов-то учат читать язык искусства.

Я, например, хорошо понимаю тех, кто как страшный сон вспоминает тему школьных сочинений: "что хотел сказать художник". Ну откуда ребенку это знать, если он не умеет читать этот язык и его этому не учили!

Ольга Полуэктова, искусствовед и специалист по Византийскому искусству сумела заинтересовать темой икон даже непрофессиональную публику

- Зачем придумывать все эти пожремки и новые форматы, если можно просто пойти в музей и все посмотреть. Да еще - с аудиогидом.

- Я сама поняла это не так давно. Для меня поход в музей - это работа. Я иду на выставку не просто чтобы погулять, поболтать, выгулять платье, а работать. Особенно это чувствуется в путешествиях, когда нужно собрать все силы и смотреть, смотреть, смотреть. Опытным путем я установила, что пять часов без еды воды и без отдыха - это мой максимум.

Но не все люди способны на такой подвиг. Искусство, конечно, может заменять еду воздух и воду, но ходить по выставке по нескольку часов - результат многолетних тренировок.

- Потому что так устроена жизнь: хочешь что-то получить - пострадай. А искусство вообще требует жертв.

- Некоторых моих одноклассников родители возили в Петербург, чтобы посмотреть Эрмитаж один раз и на всю жизнь. Одноклассники вспоминают это с ужасом. Как их таскали голодных, уставших, им было жарко, холодно, неудобно... После такого испытания у них, как правило, не возникает желания нанести туда повторный визит.

То же самое и лекции об искусстве. Я помню, как с огромным увлечением ходила по разным лекциям и настолько горела, что друзья из разных сфер жизни очень просили меня взять их с собой. Я брала, конечно, но быстро заметила, что им очень тяжело. Казалось бы: читает знаменитость, все доступно, все понятно. Но на самом деле это понятно мне, специалисту, а вот не искусствоведу это уже не так интересно и доступно. Так я поняла, если и учить чему-то, то это не запоминанию имен и дат, а пониманию самого языка искусства. И делать это в комфорте. Сытым, отдохнувшим, в удобной обуви.

Казалось бы, простая мысль, но до нее еще нужно было дойти.

- С чего сама начинаешь, когда ведешь свои лекции?

- Я преподаю в мини-группах, даже если это онлайн, потому что только так можно пообщаться с аудиторией, а это общение и есть самое главное. Очень слежу за атмосферой мероприятия: она должна быть максимально дружелюбная. И именно по этой причине я никогда не буду организовывать, например, путешествия на сорок человек.

Всегда начинаю мероприятие с вопросов. Например, если мы говорим об "азбуке художественного языка, то уже много лет обсуждаем одни и те же картины и начинаем с "Клятвы Горациев" Жака-Луи Давида. Там четкая, ясная многофигурная композиция, очень понятная для начинающего зрителя. Двигаемся постепенно, как раньше говорили "От бизона до Барбизона". И в итоге я предлагаю сравнить беспредметные композиции Кандинского и Малевича. Аудитория пугается, а потом с удивлением обнаруживает, что эта "азбука" работает, и они также спокойно могут разобрать и то, что раньше казалось совсем непонятным и внушало страх.

- Правда ли, что основная аудитория таких бранчей - это жены богатых мужей? Им скучно, а разговор с мужем поддерживать как-то надо, поэтому нужно развиваться и быть в курсе всего актуального.

- Аудитория очень разная, тут дело не в достатке, а в самом интересе. И люди приходят не скучающие. Пока определенно можно сказать только то, что женщин больше, чем мужчин. Интересно наблюдать, что изначально люди не знают друг друга, а к концу мероприятия многие становятся близкими людьми. В нынешнее время, турбулентное, так скажем, постоянно слышу, что такие лекции, в частности, нашего арт-клуба, это островок спокойствия и безопасности. Когда начинаешь понимать искусство - приходит понимание, что мир огромен и что бы ни случилось - он уже не сократится до четырех стен.

- Известный египтолог Виктор Солкин написал пресмешной пост требований к лектору Там написано, что время потных безумцев, у которых дырявые ботинки и волосы дыбом - прошло. И каким бы вы ни были прекрасным ученым - прежде всего внешний вид. Что скажешь?

- Я тоже читала этот пост, посмеялась. Раньше я тоже судила очень категорично, но, наверное, дело еще в том, что искусство, если в нем долго варишься, хочешь - не хочешь, а научит толерантности и пониманию другого. Я встречала массу прекрасных лекторов, которые говорили что-то невероятное по красоте, но никак не транслировали эту красоту внешне. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все жили в идеальном мире, но в нашем мире реалии другие... и это опять разговор о терпимости.

- О чем хотят слушать ученики?

- О разном, но большая часть аудитории приходит с вопросом о современном искусстве. Как это понимать, что хотел сказать автор, "а повесили бы вы это на стену" и все тому подобное.

- Ты же специалист по Византийскому искусству. Тяжело говорить про современность?

- Нет, я очень люблю современное искусство, причем, все больше вижу, насколько оно связано со Средневековым. Взять русскую икону: она же была под слоями копоти, олифы, поздних наслоений. По сути, до начала двадцатого века икона и была эдаким "Черным квадратом". В начале двадцатого века иконы открыли заново,прошла большая выставка, которая произвела фурор. Никто не ожидал от иконописцев такой смелости и новаторства: под огромным впечатлением оказались и авангардисты. Иконы повлияли на них и влияют до сих пор на мировое искусство.

- Да? у вот спрашивают тебя, что означает это нечто перед ГЭСом. И как ты объясняешь? Иконы повлияли?

- На это могу ответить цитатой. Есть такой испанский скульптор Жауме Пленса, автор скульптуры в виде большого вопросительного знака. Как он сформулировал сам, искусство не дает ответы, но оно задает вопросы, которые необходимы, чтобы найти ответы в своей душе.

- Есть такая тема школьного сочинения: "Если бы картина умела разговаривать". С какой картиной тебе больше всего хотелось бы поговорить?

- Я занималась темой "Византийские фрески Санта Мария в Касельсеприо". Это маленький городок, недалеко от Милана. Фрески были обнаружены только в 1945 году, до этого они были под слоем штукатурки. И до сих пор идут споры, когда они были созданы: аналогов им нет: это работы, на которых фантастическая земная красота показывает красоту Царствия небесного. С одной стороны - полнокровная античная красота, но, с другой стороны - такая одухотворенная. Ученые выдают огромный разброс дат и времени, от седьмог века до двенадцатого, но это тот случай, когда очень хотелось поговорить с самой фреской, с ее авторами и заказчиками.

Фрески Кастельсеприо - одно сплошное удивление и вопрос искусствоведов: никто не понимает, когда было создано такое совершенство.

ГЛАВНЫЕ ВЫСТАВКИ МОСКВЫ, НА КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОПАСТЬ

1. «Библейские эскизы» Иванова и «Миры гравюры на металле». Прекрасные выставки графики, которую в силу особых условий хранения можно увидеть очень редко. К тому же есть шанс разобраться в техниках гравюры на металле и увидеть художественный эффект разных техник.

Где: Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке.

2. "Искусство будущего". Выставка, которая занимает весь музей, продлена. Это очень хорошая возможность познакомиться с работами молодых, в том числе иностранных, художников и их взглядом на самые передовые технологии и темы в искусстве. Посмотрим лет так через 10, насколько пророческим или наивным будет этот взгляд на нашу грядущую эволюцию. Для этого сейчас надо идти и запоминать.

ГДЕ: МАММ

3. «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия». Стоит идти ради полной коллекции фаюмского портрета из коллекции ГМИИ.

Где: ГМИИ

4. Проект "После иконы", открывшийся только что. В основе проекта очень важная идея — говорить о вере языком современного искусства.

Где: Подземный музей, "Зарядье".

КСТАТИ

На арт-бранчах могут говорить не только о живописи, но и о поэзии. Например, ближайший курс стартует с 28 апреля, во время него обещают научить понимать стихи и отличать хорошее от богородицыного сбора.