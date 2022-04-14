Президент Казахстана объявил общенациональную дебюрократизацию

Фото с сайта gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата», призванный обеспечить ускорение принятия решений государственными структурами, повышение самостоятельности и личной ответственности руководителей госорганов, упрощение процедур, сокращение документооборота и отчётности.

Ключевыми принципами объявленной «дебюрократизации» являются главенство результата над способами его достижения, максимальная цифровизация, т.е. приоритет взаимодействия государственных органов с гражданами и бизнесом в цифровом формате, ответственность управленцев всех уровней, постоянное совершенствование работы чиновников и рациональные рамки регламентации этой работы.

В выигрыше и граждане, и чиновники

Указ, в частности, предусматривает наделение государственных органов правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне.

Перед органами власти ставится амбициозная задача – на основе комплексного «реинжиниринга» сократить сроки нормотворческого и бюджетного процессов в два раза. Предлагается систематизировать и автоматизировать ведомственную отчётность, запретить государственным органам запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах. Отменяется бумажное визирование документов, делегируются полномочия на уровень среднего управленческого звена. Руководители государственных органов должны иметь в своём распоряжении все необходимые инструменты для дистанционной работы с гражданами.

Согласно указу президента Казахстана, его основными благополучателями являются граждане страны. Однако, как следует из документа, предпринимаемые меры упростят не только жизнь граждан, но и работу чиновников. Последние будут избавлены от излишних процедур, если те не влияют на конечный результат, меры «обеспечат нацеленность госаппарата на эффективную реализацию политических и экономических реформ главы государства».

Менее централизованная и более ответственная власть

Указ президента Казахстана «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» органично встраивается в цепочку реформ, проводимых Касымом-Жомартом Токаевым с 2019 года, когда он был избран президентом страны. Как это ни парадоксально, но пережитые Казахстаном январские потрясения послужили дополнительным стимулом и ускорителем процесса демократизации республики и перехода работы властных органов на более современные формы, отвечающие вызовам времени и запросам общества.

В недавней статье «Турбулентность в Евразии не замедлит развитие Казахстана» Токаев пишет о том, что республика отказывается от «суперпрезидентской» власти в пользу «нормативной президентской» модели правления. Это обеспечат новые конституционные поправки, расширяющие полномочия парламента, новая смешанная система голосования, включающая выборы как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, упрощение механизмов создания политических партий и их участия в выборах. Глава Конституционного суда отныне будет утверждаться верхней палатой парламента. Число назначаемых президентом сенаторов сократится с 15 до 10, половина из которых будет утверждаться Ассамблеей народа Казахстана – консультативным органом, представляющим этнические группы республики. Власти городов, районов и сельских округов получат больше полномочий, одновременно с этим вырастет уровень их ответственности перед гражданами.

В середине марта был представлен очередной пакет реформ, призванных ускорить модернизацию Казахстана и стать этапом в решение социально-экономических проблем. Объявлена цель децентрализации государственной власти, укрепления системы сдержек и противовесов, брошена перчатка кумовству и концентрации политической власти и богатства в руках отдельных групп, чья алчность привела к январским катаклизмам. Стартует реформа судебной и правоохранительной системы.

Руководство Казахстана осознает остроту проблемы социального неравенства, поэтому правительству поручено разработать программу сокращения бедности. Уже сейчас минимальная зарплата в республике увеличена на 40%, повышена заработная плата работников государственного сектора, снижены налоги на малый бизнес, зато в добывающем секторе экономики они увеличены.

Наконец, власть на всех уровнях должна последовательно избавляться от бюрократизма – именно такую цель ставит нынешний указ президента Казахстана.

Фото с сайта gov.kz

«От бумажной волокиты в цифровую плоскость»

Депутат Мажилиса (нижней палаты Парламента РК) Андрей Линник отмечает, что новый указ главы страны является серьёзным шагом, направленным на борьбу с коррупцией.

«Мы прекрасно знаем, это секрет Полишинеля, что у нас в Казахстане есть коррупция и существует раздутый государственный аппарат. То есть огромное число госслужащих, у которых минимальная по меркам Казахстана заработная плата, но они почему-то все держатся за свою работу. Очень сложно подсчитать, сколько в Казахстане чиновников – от мелких клерков до «крупногабаритных», которые находятся на высшем уровне власти. С исполнением этого указа, с переходом от бумажной волокиты в цифровую плоскость, всё большее число этих чиновников могут лишиться работы, а соответственно, связей и возможностей», – считает парламентарий.

Он уверен, что цифровые технологии значительно снизят влияние человеческого фактора в работе государственных органов и существенно ускорят их работу, а также сделают её более прозрачной и эффективной. «Во-первых, всё будет значительно быстрее. Во-вторых, правительство станет действительно правительством для граждан, а государство будет «слышащим». Никто под полочку уже документ не уберёт, всё будет отслеживаться и контролироваться, – говорит депутат Мажилиса.

«Поэтому этот указ – это огромный шаг для улучшения жизни наших граждан, для того, чтобы правительство работало для народа, и нам, депутатам, позволило бы также ускорить многие процессы на законодательном уровне. Это отлично! Теперь всё нужно довести до логического завершения, чтобы указ работал и приносил плоды, – сказал Андрей Линник. – Я надеюсь, что у нас сократится численность госаппарата, и у президента будет не очень большая, но очень мобильная во всех отношениях команда. В том числе и в правительстве, которое сейчас очень сильно раздуто».

Член Комитета по промышленности и торговле Государственной Думы России Владимир Плякин подчёркивает, что в указе президента Казахстана сделан акцент на цифровизацию.

«По большому счёту, мы – и Россия, и Казахстан – несколько подзадержались с цифровизацией, но лучше поздно, чем никогда, – уверен российский депутат. – У нас ситуация во многом похожая. Мы все – замечательные постсоветские государства, у которых раздут аппарат чиновников, который, возможно, надо сокращать. И коррупция у нас никуда не делась. Цифровизация могла бы в той или иной части решать эти проблемы».

Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Пермского государственного национального исследовательского университета Михаил Мухин отмечает, что в указе президента Казахстана заложена основа реформирования госуправления.

«Теперь в стране будут иначе реализовано взаимодействие "государство-государство", "государство-гражданин", "государство-бизнес", "государство-госслужащий", что, несомненно, повысит эффективность деятельности госаппарата. Многие иначе ощутят значимость цифровых ресурсов, в первую очередь ГИАС Smart Data Ukimet», – считает эксперт.