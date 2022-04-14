Картошка, капуста, морковь, лук: «Единая Россия» запускает акцию по сбору семян и саженцев для жителей Донбасса

«Единая Россия» запустила акцию «Добрый огород», в ходе которой партия соберет и доставит жителям Донбасса и освобожденных территорий семена и саженцы для высадки на огородах. Об этом сообщила координатор направления народной программы партии «Развитие села», заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина на совещании «Единой России» по вопросам развития семеноводства и селекции.

«Не все жители Донецкой и Луганской республик, а также других освобождённых территорий смогут своевременно и качественно провести полевые работы на своих огородах. И сегодня очень важно помочь им, - отметила депутат. - Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, ко всем садоводам, огородникам, общественникам, отраслевым организациям, партнёрам, в том числе из зарубежных стран — по возможности откликнуться на эту просьбу и привезти семенной и посадочный материал в волонтёрские центры «Единой России». Откуда мы доставим их жителям Донбасса и освобождённых территорий».

Надежда Школкина добавила, что наиболее востребованы семена овощей: моркови, свеклы, лука, чеснока, редиса, кабачков, тыквы, картошки и капусты – «все то, что поможет семьям обеспечить себя продовольствием».