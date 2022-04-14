Миллионер-нацист по указке британской разведки утилизировал трупы от СБУ. Вот что было в Буче

Олег Царев о событиях в Буче: "Это «мероприятие» было задумано Ми-6". Фото: REUTERS

Украина готовит еще ряд провокаций, подобных тому, что была в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, «Киев готовит новые постановки в населенных пунктах Середина-Буда, Нижняя Сыроватка в Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации».

О том, что такие провокации будут предупреждал в том числе и Олег Царев - человек, которые хорошо знает ситуацию изнутри. Во-первых, у него на Украине большая сеть знакомых и бывших коллег, которые сегодня работают во всех возможных органах (в том числе и в офисе президента). Во-вторых, политик сам находился в Буче с самого начала спецоперации.

Кто и зачем, по его мнению устроил эту «постановку», Царев объяснил у себя в телеграм-канале:

«Третьего апреля я опубликовал пост про Бучу под названием: «СБУ готовит циничную провокацию с трупами для обвинения России в военных преступлениях».

Все предсказанное мной сбылось. Четвёртого апреля советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что в городе Буча во время оккупации российскими войсками погибли не менее 400 человек. А седьмого апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что почти у 90% погибших жителей обнаружены пулевые, а не осколочные ранения.

Хочу дополнить этот текст. Я писал, что по информации из наших источников в Киеве, СБУ готовит масштабную провокацию, чтобы обвинить российские войска в массовых убийствах и пытках мирного населения. С этой целью в городах Ирпень и Буча, где прошли кровопролитные бои, свозятся трупы убитых в застенках СБУ. Как известно, эти города были оставлены российскими войсками в рамках передислокации.

Олег Царев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Само «мероприятие» было задумано Ми-6. Команда от английских советников поступила на руководителя Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада. Поклад переадресовал поручение на «Боцмана». «Боцман» - Сергей Коротких, неонацист, убийца и долларовый миллионер. Максим «Тесак» Марцинкевич неоднократно называл его своим старшим товарищем и наставником. Потом Майдан. В 14-15 годах он руководил разведкой в Азове, потом Аваков (министр внутренних дел Украины, - ред.) специально для него создал управление Защиты Стратегических Объектов, куда трудоустроил «Боцмана» и полторы тысячи его бойцов.

Поклад, организовывая провокацию в Буче, решал две задачи:

1. Утилизация тел.

В каждой области и городе Украины составлены списки на устранение неугодных лиц в случае военного столкновения с Россией. В Киеве этот список особенно обширен. Устранением занимались сотрудники контрразведки, но, в основном, неонацисты.

Тела отвозили в лес под Ирпенем для того, чтобы в дальнейшем выдать их за жертв боевых действий. Когда поступила команда от Поклада, Боцман собрал тела и отвёз в Бучу, и устроил якобы старое массовое захоронение, которое осталось после российских войск. Кроме этого, Боцман дал поручение настрелять мирных жителей Бучи для создания картинки и оставить трупы вдоль дороги.

Для того, чтобы организовать все, Бучу закрыли на три дня. Дальше вы все знаете.

2. Столь масштабная циничная провокация делалась для того, чтобы организовать на Западе международный трибунал для расследований «зверств российских военных» и обвинения России в военных преступлениях, я писал ещё третьего апреля.

Доказать, что все, организованное в Буче - это кровавая провокация, организованная неонацистами и департаментом контрразведки СБУ - очень просто. Надо всего лишь провести опознание всех лиц найденных в братской могиле. Возможно, для этого надо будет взять анализы ДНК у погибших. Люди, которые массово пропадали в Киеве, люди, которые занимали прорусскую позицию, просто не могли все разом оказаться в Буче в одной могиле.

Впрочем, для этого скорее всего надо будет нам будет взять Киев под свой контроль. Кроме этого, все это возможно сделать, если убийцы не сожгут трупы в крематории.

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