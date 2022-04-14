Зеленский потребовал у главы Еврокомиссии 7 миллиардов долларов ежемесячно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский стал похож на алкоголика из советского анекдота, которого жена решила отучить пить, засунув ему в банку с самогоном дохлого кота, а когда пришла с работы, то увидела, что муж выжимает труп кота в чашку и приговаривает: "Ну, Вася, ну еще капельку!" Пользуясь тем, что усилиями пиар-технологов Запада его вознесли на Олимп, Зеленский сейчас наглеет с каждым днем.

Буквально вчера "Комсомолка" сообщила, как он фактически объявил персоной нон грата на Украине действующего президента ФРГ. Тот скандал все еще продолжает разгораться в Германии. Но новый день – новая пицца. Агентство "Блумберг" сообщило, что в ходе недавнего пребывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украине (мадам приезжала, чтобы театрально и деланно ужаснуться в Буче якобы на месте расстрела местных жителей российскими военными) ей пришлось выслушать еще одно уже даже не пожелание, а самое натуральное требование президента Зеленского.

- Украине требуется семь миллиардов долларов в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат, заявил президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе, - сообщило агентство Bloomberg.

Вот это по-нашему! Вот это масштаб! Это, я вам скажу, не выклянчивание уже, а настоящее вымогательство настоящего мужика! Не какие-то там жалкие подачки, а мощный финансовый поток, прямо-таки водопад. Семь миллиардов долларов в месяц! Да это чуть ли не в полтора раза больше всего экспорта благополучной и вкалывающей Финляндии за такой же временной период!

Который рождает ощущение, что Зеленский ведет Украину к такому состоянию, чтобы никто нигде не работал, кроме, конечно же, заробитчан на чужбине, а деньги у Украины были. Ну, посудите сами, ВВП Украины за 2021 год составил (в реальном выражении) 4 трлн 363 млрд. 582 миллионов гривен. Или в долларах, если считать по курсу, $162 млрд. 215 млн. Ежемесячные 7 миллиардов долларов за год вырастут в 84 "ярда" тех самых зеленых.

А на что же Зеленскому нужны такие деньги? Для того, чтобы платить зарплаты и социальные выплаты, оказывается! Тут, картинка еще шикарнее: в прошлом году все расходы государственного бюджета Украины, куда и вошли все эти социальные выплаты (12, 6 млрд. долларов за год) и зарплаты в государственном секторе плюс еще куча расходных статей, в том числе и Оборона) в общем составили сумму 55, 4 млрд. долларов. То есть запрошенная Зеленским сумма на вспомоществование в полтора раза перекрывает все расходы украинского бюджета за прошлый год,

И, заметьте, военная помощь сюда не входит. Все эти ПТРК, ПЗРК, танки, артиллерия и прочие тяжелые вооружения, которые Запад обещался поставлять и, говорят, уже давно начал это делать идут совсем по другим статьям.

А что в Европе сейчас стала разгуливаться инфляция, и экономическая ситуация грозит, мягко говоря, нестабильностью, так до этого Зеленскому дела нет. Сделали его "воином света" и "принцем на белом коне" – вот и кормите сами теперь эту прожорливую лошадь.

Два момента, на которые невозможно не обратить внимания. На территории Евросоюза ходит своя валюта – евро. Но Зеленский требует от Урсулы 7 миллиардов долларов. Что это, скромность? Ведь евро стоит несколько дороже доллара. Вряд ли, скорее, как раз та самая селюковость, которая меряет все исключительно в "гринах". Трудно не вспомнить, что и у нас в стране в 90-х зарплаты измерялись исключительно в долларах. Что сейчас в России кажется уже, честно говоря, диким.

И второй – то, что в Киеве именуют финансовой помощью Запада, до сих пор на девять десятых и сверх того являлось кредитами. Которые надо обслуживать и отдавать. Да еще и с процентами. Понятно, что для нынешней Украины это несбыточно. Но зачем Зеленскому заморачиваться такими мелочами. Вед когда придет пора отдавать долги, он будет совсем в другом месте.

И самое смешное во всем этом даже не наглость Зеленского, который уже не просит, а требует. И не гигантская запрошенная сумма, как будто Киев начал взимать уже с Европы репарации. Самым смешным будет, если Европа в нынешних условиях согласится выплачивать Зеленскому и его команде такую сумму. Вот обидятся-то тогда поляки и прочие младоевропейцы. Потому что ведь Европу ждут страшнейшие последствия, если требования Зеленского там не услышат. А какие, интересно?

Право слово, пора уже, наверное, в международном праве вводить какую-нибудь статью и наказание за попрошайничество и побирушничество в особо крупных международных размерах.