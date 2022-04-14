Херсонцы приняли российского журналиста за украинского шпиона и попытались отнять фотокамеру

Витамины, однако! Фото: Николай ВАРСЕГОВ

На российской границе со стороны Херсонщины огромная очередь из разных автомобилей с украинскими номерами. От легковушек до огромных фур, нагруженных овощами. С каждым днем, как сказывают наши пограничники, машин все больше. На мелких автомобилях украинцы из Херсонщины и Запорожья едут к нам закупить горюче и лекарства. Фуры же с украинскими овощами разъезжаются по разным городам Крыма, где сбывают на местных рынках свою продукцию. Овощи с Украины значительно дешевле крымских, кубанских. А потому их охотно скупают оптом здешние перекупщики или покупатели, желающие сразу взять домой мешок овощей.

Однако же, на границе фуры могут стоять до суток. Оно понятно: досмотр нужен тщательный и неторопливый в условиях военной спецоперации.

На одном из симферопольских рынков под названием «Крымский привоз» для украинских фур огорожена специальная площадка. Здесь стоят с десяток автомобилей, что с утра доставили овощи. Я принялся фотографировать. Шофера сразу же налетели толпой «Для кого снимаешь?!». Одни пытались выхватить фотоаппарат, размахивая кулаками бесконтактно. Другие кричали: «Мы приехали не в Россию, мы приехали в Крым! Имеем право! Он же наш!».

И тут я понял, что меня приняли за шпиона от СБУ (служба безопасности Украины). Полагают, что их портреты я передам украинским карателям. Потому оправдываются: мы-де с Россией не сотрудничаем, а только с Крымом, который киевские правители пока российским не называют.

На мой субъективный взгляд такую мудрую версию от украинских шоферов должны перенять и всякие западные компании, ушедшие с российского рынка. Если эти компании Крым нашим не признают, так пусть они столь же смело завозят сюда любой товар. А кто не сотрудничает с Крымом из-за политики, тот, понятно, считает его российским.

В Симферополе - свой Привоз. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Коммерческий директор рынка «Крымский привоз» Дмитрий Гладышев так пояснил агрессию со стороны херсонских и запорожских граждан:

- По мнению украинской стороны водители с этим овощем границу пересекают незаконно. И за это им может грозить немалый тюремный срок, если потом окажутся на стороне подконтрольной Киеву. Но им надо сбывать продукцию. Каждый день только к нам на рынок приходит до десяти машин, - говорит директор. - Везут огурцы, редис, морковь, картофель, капусту. Это на данный момент. Потом пойдут помидоры, клубника, черешня, абрикосы и много там что еще. У них все очень дешево, потому нам выгодно такое сотрудничество.

Коммерческий директор рынка «Крымский привоз» Дмитрий Гладышев рад новым торговцам с Украины. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- А местные-то торговцы их не побьют, - спрашиваю, - как конкурентов с этаким дешевым товаром?

Но Дмитрий Валентинович заверил, что на рынке «Крымский привоз» цивилизованные законы рынка. Любой торговец может назначить любую цену, и никто ему диктовать не в праве.

Удивлен приятно и верю на слово.

Цены на Крымском привозе. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Изобилие картошки - разной и недорогой. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В Крыму украинские водители надолго не задерживаются. Товар сбывают за пару-тройку часов, и сразу едут к себе домой. Коренные торговцы «Крымского привоза», с которыми я беседовал, конкурентам из украинских областей сочувствуют и враждебности не питают. Понимают, что для этих северных соседей, у которых овощей несметно, ныне все рынки закрыты, кроме крымского. Потому местные готовы потерпеть упадок цен на продукты из солидарности с коллегами по торговому ремеслу.

Украинцы торгуют на рынках Крыма. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Дабы не подставлять приезжих, заштриховал их лица и номера машин. За незаконное пересечение границы, как уже было сказано, им грозит огромный тюремный срок. А если еще прилепить сотрудничество с «агрессором», так и век свободы не видать. Вот только украинские правители не изобрели закон, по которому брошенные ими украинцы должны бы получать из Киева деньги, сидя дома.

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