Боевые действия на Украине, сводка Минобороны за 14 апреля 2022 года

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Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. Последние новости о боевых действиях на Украине - в сводке Минобороны за 14 апреля 2022 года.

- В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 7 военных объектов Украины, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор перечислил уничтоженные объекты. По данным представителя Минобороны российские самолеты вертолеты нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения в Приволье и Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск, Богородичное, а также уничтожили шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад.

Также ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи, склад боеприпасов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

131 самолет.

104 - вертолета.

245 - зенитных ракетных комплексов.

448 - беспилотных летательных аппаратов.

2188 - танков и других боевых бронированных машин.

248 - установок реактивных систем залпового огня.

957 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2088 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В МВД России сообщили, что в период с 1 января по 24 февраля текущего года следственными органами МВД России возбуждено 1200 уголовных дел по статье «ложное сообщение о терроризме), тогда как за более короткий период - с 24 февраля по 25 марта - количество ложных сообщений о терактах составило 2172.

Криминальная активность увеличилась более чем в три раза. Но на Украине на этом достижении решили не останавливать. Там начали вербовать в телефонные террористы молодежь.

"Установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию колл-центров, специально предназначенных для совершения звонков на территорию нашей страны. В настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка. При этом среди требований к соискателям вакансий обозначены мотивированность и желание отомстить России", - говорится в сообщении МВД России.

В МВД заявили, что звонки тщательно фиксируются, возбуждаются дела, идет работа по деанонимизации и установлению личностей лжеминеров. Для всех дозвонившихся с такими угрозами в Россию предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и приличные штрафы.