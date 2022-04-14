Штабы общественной поддержки «Единой России» теперь занимаются адресной помощью людям

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Штабы общественной поддержки «Единой России» (ШОП), которые открылись в 2021 году во время избирательной кампании в Госдуму по всей стране, перезагружают свою работу и открывают новые направления деятельности. Их работу возглавит замсекретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. 14 апреля первый обновленный ШОП открыли в Ижевске Анна Кузнецова, сенатор Александр Карелин, председатель «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Антон Демидов и секретарь регионального отделения ЕР и глава Удмуртии Александр Бречалов. На базе штаба создан первый Центр объединения гражданских инициатив «Единые» для сотрудничества с региональными некоммерческими организациями, обмена опытом, помощи в подготовке заявок на получение грантов.

«Сюда могут приходить люди, которые хотят помочь, независимо от того, есть ли у них НКО. Люди, которые хотят решить какую-то проблему, которые являются экспертами в каких-либо вопросах. По каждому из направлений будет выстраиваться маршрут сопровождения и поддержки», - отметила Анна Кузнецова.

По ее словам, по каждому направлению работы будут назначены кураторы. Они помогут предметно решать обозначенные НКО вопросы. Общественные организации уже вышли за рамки простой волонтерской деятельности. Это профессиональные структуры. Поэтому сейчас очень важно, чтобы государство формулировало задачу, в решении которой они видят наиболее активные общественные организации наиболее полезными.

Губернатор Александр Бречалов отметил, что в Удмуртии около 2 тысяч НКО, около 1,5 тысяч из них занимаются социальными проектами. Сейчас на площадке удмуртского ШОПа организован прием гуманитарной помощи для беженцев и жителей Донбасса, писем для военнослужащих, задействованных в спецоперации. Также здесь работают волонтеры, которые в составе отрядов МГЕР регулярно выезжают в ЛДНР, помогают развозить жителям продукты и искать пропавших родственников. Помимо этого, добровольцы помогают беженцам в ПВР на территории региона.

Организована в штабе общественной поддержки «Единой России» и «горячая линия» для консультаций психолога и юриста, приема заявок на оказание адресной помощи. Регулярно проходят различные образовательные мероприятия, лектории. С мая запустят курсы по изучению удмуртского языка, а также образовательный курс партпроекта «Школа грамотного потребителя» для старших по домам.