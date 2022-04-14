Оскандалившуюся Анну Нетребко вернули на европейскую сцену после предательства

Анна Нетребко

Анна Нетребко выступит на европейской сцене после предательских высказываний в адрес России. Западные партеры, ранее заявившие об отмене гастролей оперной примы, внезапно сменили гнев на милость. Они потихоньку объявляют о возобновлении концертов звезды в Европе. Будто и не было разрыва контрактов и стирания с афиш имени знаменитости. Правда, дают Нетребко работу в Европе крайне осторожно.

Не успела Анна Нетребко откреститься от России, заявив, что "никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ" и давно является налоговым резидентом Австрии, как ей почти вернули работу. Певица вновь появится на европейской сцене в конце апреля.

Звезда выступит в оперном театре Монте-Карло. Первый спектакль запланирован на 22 апреля, а заключительный состоится 30-го числа. "Анна в ближайшие дни выйдет на сцену", - цитирует "СтарХит" представителя артистки Максима Берина.

Опера Монте-Карло расположена на берегу Средиземного моря. Зал театра рассчитан на 524 места. Билеты на оперу продаются по цене от 8000 до 10 000 рублей. Особого ажиотажа попасть на спектакль не наблюдается.

Да и российская дива теперь находится на скамейке запасных. Нетребко всего на четыре дня заменит заболевшую итальянскую исполнительницу Марию Агресту.

Напомним, в марте La Scala неожиданно отстранил Анну Нетребко от участия в спектаклях. Звезду исключили и из немецкого лейбла Centre Stage Artist Management. Выступления артистки отменила Metropolitan Opera. В театре заявили, что россиянки не будет в постановках, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.

Через месяц Анна сделала заявление с осуждением действий России. Она также сообщила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. Видимо, проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины.