Снайперская война в Мариуполе: украинские националисты укрылись в катакомбах под городом

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Мариуполе началась снайперская война, в этом уже нет сомнений. На днях спецкор «КП» попал под огонь снайпера в Левобережном районе, в давно зачищенной его части. Сегодня при мне снайпер ранил девушку. В самом центре города, в сотне метров от Драмтеатра, днем, начал работать снайпер.

Татьяну подстрелили в бедро, прямо на углу проспекта Мира и улицы Нильсена, возле одного из бывших зданий Службы безопасности Украины, давно обследованного спецслужбами и саперами, и даже журналистом «КП».

У здания подорванного Драмтеатра Мариуполя. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вчера на побережье Азовского моря начались затяжные дожди, и Татьяна с мужем вышли подобрать куски кровельного железа – закрыть окна своей разгромленной квартиры. От подвала, где семья прожила уже 50 дней, они прошли всего десяток метров. Буквально вышли из-за угла своего дома…

Стреляли с близкого расстояния: и Татьяна, и ее муж слышали выстрел. Раненую отнесли в подвал и перевязали как могли.

Буквально через десяток минут спецкор «КП» ехал по условно-безопасному проспекту Мира, чтобы попасть на место зловещей и громкой провокации – в подорванный Драмтеатр. Под колеса нашей машины бросились две соседки раненой: «Помогите! Ранило девушку! Можете отвезти в больницу?». Когда мы сворачивали во двор дома, выстрелили и по нам, мы слышали и свист самой пули, и ее рикошет от металла…

Погрузили девушку в машину и с визгом колес выскочили из двора на проспект Мира.

У многострадальной Больницы №17 постепенно налаживается жизнь. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В многострадальной больнице № 17, где еще несколько недель назад погибших сваливали в кучи в пустых палатах, жизнь несколько наладилась. Уже через минуту появились волонтеры с носилками. Татьяну быстро прооперировали, буквально за час, и извлекли пулю калибра 7,62. В больнице этой оставлять ее не стоило, и мы отвезли девушку обратно в подвал. Там безопаснее, там за ней присмотрят соседи. Весь двор последние полсотни дней живет общиной или одной семьей. Даже готовят сообща, на всех. На прощание Татьяна сказала нам: «Сегодня Бог послал мне и врагов, и своих».

Татьяна демонстрирует только что извлеченную пулю. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пуля калибра 7,62 попала в бедро. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Остался один вопрос: как и откуда в центре Мариуполя появляются снайперы и диверсанты-нацисты? Нам рассказали соседи Татьяны. Оказывается, исторический центр города стоит на катакомбах, два известных выхода из подземелий, как раз на улице Нильсена, где ранило Татьяну, на соседней улице Куинджи и в Городском саду. «Азовцы», готовившие город к обороне восемь лет, просто не могли не знать о катакомбах.

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