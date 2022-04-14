Фриске назвала дочь Луна, а шеф-повар Ивлев – Ника: звезды умеют выбирать имена детям

Сестра известной певицы Наталья Фриске родила дочь. Говорят, что девочка похожа на двоюродного брата Платона Шепелева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сразу в двух звездных семьях получили свидетельства о рождении дочерей. Выбор имени ребенка – мероприятие ответственное. А имена детей из звездных семей будут обсуждать не только близкие и соседи, но и публика в социальных сетях. Самые свежие имена для обсуждения – Луна Фриске и Ника Ивлева.

35-летняя Наталья Фриске родила дочь от экс-друга, с которым рассталась еще на третьем месяце беременности (не сошлись характерами). Младшая сестра известной певицы Жанны Фриске сегодня объявила, что назвала дочь Луна – ударение на первый слог. Сестра знаменитой певицы показала даже свидетельство о рождении: Фриске Луна Александровна. Отчество – экс-бойфренда Александра Титова. Наталья сразу сказала, что не станет называть дочь в честь знаменитой сестры певицы Жанны Фриске. Родители поддержали. Ольга и Владимир Фриске для внучки оборудовали детскую в своем загородном доме. Владимир Борисович отметил, что внучка Луна и внук Платон похожи. После смерти Жанны ее родители никак не могут наладить отношения с Дмитрием Шепелевым – отцом единственного сына Жанны. Поэтому последнее время бабушка и дедушка видят Платона Шепелева на фото. Теперь Владимир и Ольга Фриске будут нянчить внучку, а за право видеть внука бороться в суде. Владимир Борисович так описал внучку: «Богатырша, похожа на маму - в нашу породу! Губы такие полные, щечки красные, румяные. Есть какое-то сходство с Платоном!» Интересно, что Жанна родила Платона 7 апреля 2013 года в Майами. А ее младшая сестра родила Луну 8 апреля 2022 года в Москве. Наталья делала ЭКО, а у Жанны ребенок был тоже долгожданный, но беременность наступила неожиданно для нее.

Свидетельство о рождении — Луна Фриске. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Фриске так объясняет неожиданный выбор имени для дочери: «Я хотела, чтобы имя малышке подходило, и чтобы было необычное и было созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя и просто влюбилась, и не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Моя маленькая вселенная – Фриске Луна Александровна. Ударение на «У». У имени Луна римское происхождение - древние римляне упоминают богиню Луну (латинская Lunа), покровительницу спутника Земли, но в древних календарях она не указана. Скорее всего, первых обладательниц этого имени называли в честь богини Луны.

Бабушка и дедушка оборудовали в своем доме детскую для Луны Фриске. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телевизионный шеф-повар Константин Ивлев 14 апреля забрал из роддома жену Валерию и дочь. Супруги давно уже выбрали имя девочке - малышку назвали Ника. Для мальчика было готово имя Мирон. 29-летняя Валерия младше мужа на 19 лет, но в семье взаимопонимание и никаких споров – вот и имя ребенку выбрали единогласно. Валерия сообщила: «С именем определились в тот же день, когда узнали, что будет девочка. Нашли в Интернете подборку женских имен и пошли по алфавиту. Выбрали три имени, прочитали значение каждого и сразу поняли, нашего ребенка будут звать Ника. Не хотели экзотическое имя, как это сейчас модно. Все-таки живем в России!» Ника – греческое имя, означает «победа».

У шеф-повара Ивлева и его жены Валерии дочь родилась на несколько дней раньше срока. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супруги уже сообщили, что девочка похожа на папу, правда при этом смуглая брюнетка как мама. Девочка родилась на несколько дней раньше срока, при этом с мамой и ребенком все в порядке. Ивлев счастлив: «Любите друг друга, уважайте! И делайте детей - это самая крутая история, которая может быть. Лера, спасибо большое, что появился такой красивый человечек. У меня две безумно красивые принцессы - Маруся и Ника». Для жены звездного повара девочка – первенец, а у Ивлева от первого брака есть двое взрослых детей, с которыми он поддерживает отношения.