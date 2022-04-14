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Звезды14 апреля 2022 18:58

Фриске назвала дочь Луна, а шеф-повар Ивлев – Ника: звезды умеют выбирать имена детям

Фантазия известных родителей иногда удивляет их поклонников
Ирина ВИКТОРОВА
Сестра известной певицы Наталья Фриске родила дочь. Говорят, что девочка похожа на двоюродного брата Платона Шепелева.

Сестра известной певицы Наталья Фриске родила дочь. Говорят, что девочка похожа на двоюродного брата Платона Шепелева.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сразу в двух звездных семьях получили свидетельства о рождении дочерей. Выбор имени ребенка – мероприятие ответственное. А имена детей из звездных семей будут обсуждать не только близкие и соседи, но и публика в социальных сетях. Самые свежие имена для обсуждения – Луна Фриске и Ника Ивлева.

35-летняя Наталья Фриске родила дочь от экс-друга, с которым рассталась еще на третьем месяце беременности (не сошлись характерами). Младшая сестра известной певицы Жанны Фриске сегодня объявила, что назвала дочь Луна – ударение на первый слог. Сестра знаменитой певицы показала даже свидетельство о рождении: Фриске Луна Александровна. Отчество – экс-бойфренда Александра Титова. Наталья сразу сказала, что не станет называть дочь в честь знаменитой сестры певицы Жанны Фриске. Родители поддержали. Ольга и Владимир Фриске для внучки оборудовали детскую в своем загородном доме. Владимир Борисович отметил, что внучка Луна и внук Платон похожи. После смерти Жанны ее родители никак не могут наладить отношения с Дмитрием Шепелевым – отцом единственного сына Жанны. Поэтому последнее время бабушка и дедушка видят Платона Шепелева на фото. Теперь Владимир и Ольга Фриске будут нянчить внучку, а за право видеть внука бороться в суде. Владимир Борисович так описал внучку: «Богатырша, похожа на маму - в нашу породу! Губы такие полные, щечки красные, румяные. Есть какое-то сходство с Платоном!» Интересно, что Жанна родила Платона 7 апреля 2013 года в Майами. А ее младшая сестра родила Луну 8 апреля 2022 года в Москве. Наталья делала ЭКО, а у Жанны ребенок был тоже долгожданный, но беременность наступила неожиданно для нее.

Свидетельство о рождении — Луна Фриске.

Свидетельство о рождении — Луна Фриске.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Фриске так объясняет неожиданный выбор имени для дочери: «Я хотела, чтобы имя малышке подходило, и чтобы было необычное и было созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя и просто влюбилась, и не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Моя маленькая вселенная – Фриске Луна Александровна. Ударение на «У». У имени Луна римское происхождение - древние римляне упоминают богиню Луну (латинская Lunа), покровительницу спутника Земли, но в древних календарях она не указана. Скорее всего, первых обладательниц этого имени называли в честь богини Луны.

Бабушка и дедушка оборудовали в своем доме детскую для Луны Фриске.

Бабушка и дедушка оборудовали в своем доме детскую для Луны Фриске.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телевизионный шеф-повар Константин Ивлев 14 апреля забрал из роддома жену Валерию и дочь. Супруги давно уже выбрали имя девочке - малышку назвали Ника. Для мальчика было готово имя Мирон. 29-летняя Валерия младше мужа на 19 лет, но в семье взаимопонимание и никаких споров – вот и имя ребенку выбрали единогласно. Валерия сообщила: «С именем определились в тот же день, когда узнали, что будет девочка. Нашли в Интернете подборку женских имен и пошли по алфавиту. Выбрали три имени, прочитали значение каждого и сразу поняли, нашего ребенка будут звать Ника. Не хотели экзотическое имя, как это сейчас модно. Все-таки живем в России!» Ника – греческое имя, означает «победа».

У шеф-повара Ивлева и его жены Валерии дочь родилась на несколько дней раньше срока.

У шеф-повара Ивлева и его жены Валерии дочь родилась на несколько дней раньше срока.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супруги уже сообщили, что девочка похожа на папу, правда при этом смуглая брюнетка как мама. Девочка родилась на несколько дней раньше срока, при этом с мамой и ребенком все в порядке. Ивлев счастлив: «Любите друг друга, уважайте! И делайте детей - это самая крутая история, которая может быть. Лера, спасибо большое, что появился такой красивый человечек. У меня две безумно красивые принцессы - Маруся и Ника». Для жены звездного повара девочка – первенец, а у Ивлева от первого брака есть двое взрослых детей, с которыми он поддерживает отношения.

Жена звездного повара поделилась фото из роддома — ребенка закрыла наклейкой, сообщив — дочь похожа на Ивлева.

Жена звездного повара поделилась фото из роддома — ребенка закрыла наклейкой, сообщив — дочь похожа на Ивлева.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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