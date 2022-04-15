Когда освободят Мариуполь: украинские морпехи покидают «Азовсталь» с поднятыми вверх руками

Украинские морпехи поняли, что единственный шанс остаться в живых - поднять белый флаг. Так они и поступили. За одни только сутки сдались сразу 1160 человек, из которых 176 офицеров. Кадр из видео Александра СЛАДКОВА/ВГТРК

Элита армии Украины - морская пехота - массово сдается в Мариуполе. Они понимают, что выхода у них уже нет - либо смерть (возможно, даже от голода), либо плен и нормальное, человеческое отношение со стороны российских войск. Последняя сдача - больше 1160 морских пехотинцев 36-й бригады с поднятыми руками одним разом (среди них 176 офицеров), а несколькими днями ранее подняли белые флаги еще 260 человек.

Но это не значит, что Мариуполь зачищен. На заводе «Азовсталь» еще огрызаются остатки нацполка «Азов»*. Вместе с ними - и группа украинских войск, и… иностранные наемники и инструкторы. Какова их судьба?

«ИЛЬИЧА» ОСВОБОДИЛИ

- Украинские морпехи за пару дней до сдачи в плен записали видео о том, что у них нет еды и боеприпасов. А Киев их бросил.

- И еще их старший офицер - замкомандира - доложил, что они пытались вырваться из Мариуполя 11 апреля, но не получилось. После этого они решили (правда, тут он глаза опускает) сохранить жизни людей и сдаться.

- Тысяча с лишним человек - это много?

- Два батальона. Представьте, чтобы принять их как военнопленных, ушло более 15 часов. На самом деле у наших даже опыта такого нет - чтобы принимать столько пленных за раз из одного места. Так что, надеюсь, к следующей массовой сдаче украинских военных подготовятся лучше.

- Можно сказать, что завод Ильича в центре Мариуполя, где они находились, свободен?

- В целом да. Похоже, часть из них ушла на «Азовсталь». Но главное, что большая часть сдалась осознанно. Это не солдаты, которые вдруг выскочили, оказались в засаде и бросили оружие. Нет. Эти люди вышли сами, чтобы сдаться в плен. Они, надеюсь, многое поняли.

- Что с ними делать? Держать до конца спецоперации или обменять? С одной стороны, если обменяем, они подлечатся и пойдут воевать снова. А с другой стороны, обменяем-то на наших ребят.

- Это, извините, человеческий капитал в боевых условиях. Командованию виднее, какое принять решение. Ясно одно - просто так отпускать на сегодня мы, наверное, не имеем права. Почему? Потому что на Украине их снова поставят под ружье. Я думаю, и это продумано с нашей стороны.

А то, что есть возможность обменять на наших военнопленных, это прекрасно. Но очень трагичная информация приходит с «той стороны». Там 268 наших в плену, хотя совсем недавно эта цифра была больше. Они ее снижают. Украинцы же не так гуманно, как мы, относятся к военнопленным...

«ВИНЕГРЕТ» НА «АЗОВСТАЛИ»

- С заводом Ильича понятно. «Азовсталь» - пожалуй, последняя горячая точка в Мариуполе сейчас. Сколько боевиков там еще остается?

- По разным данным, около 3 тысяч человек. Но на самом деле вам никто не скажет - вот выйдут, сдадутся, посчитаем.

- Тяжело будет брать «Азовсталь»?

- Это промзона. Порядка 7 квадратных километров. 8 этажей под землю. Одних тоннелей где-то на 24 километра. По ним ходят поезда! Брать это тяжело. И, как сказал президент о спецопераци: «Все хотят, чтобы побыстрее. Но мы будем делать это спокойно, чтобы минимизировать потери». Так что и здесь, в «Азовстали», будет так же.

- Кто там обосновался? Нацисты из «Азова» или кто-то еще?

- Сначала мы думали, что там только «Азов», но оказалось, что там и украинская армия воюет. Без сомнений, есть и наемники. Так что там «винегрет».

- Нацисты могут запрещать сдаваться тем, кто хочет это сделать?

- Конечно. Мы с самого начала в этом убедились. Когда украинские военные пытались сдаваться, националисты их просто расстреливали прямо в спину. Но сегодня уже все по-другому. Эксперты приходят к выводу, что солдаты армии все больше ведут себя как нацисты - уже почти никакого различия.

- Это так украинская пропаганда работает?

- Имейте в виду, что в каждом подразделении вооруженных сил Украины есть те, кого у нас называют «политрук». Только там это «свидомый», то есть наиболее идейный офицер. Эти люди постоянно проходят аттестацию на преданность идеям бандеровской Украины. Они имеют право без суда и следствия наводить порядок в своем подразделении.

СРОКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ НИКТО НЕ НАЗОВЕТ

- Сколько может держаться «Азовсталь»? Одной еды не напасешься.

- Вот сдались 1000 человек на заводе Ильича. Даже для такого количества нужны полевые кухни, запасы продуктов… Те же украинские морпехи утверждают, что находились на этих позициях с начала спецоперации. То есть полтора месяца! Можно предположить, что еще тогда они сделали огромные запасы, в том числе и патронов, мин, снарядов. Но слабо верится, что запасы в той же «Азовстали» сильно больше. Маловероятно.

- Так сколько могут продлиться бои за «Азовсталь»?

- Басурин (представитель Народной милиции ДНР. - Ред.) на этот вопрос отвечал так: «Город мы зачистили. Что касается «Азовстали», то не будем называть дату, потому что там можно воевать долго, пока мы полностью их выковыряем со всех углов и щелей». То есть там будет не классический штурм, а именно выковыривание каких-то одиночных стрелков, «кукушек». Важно, что остальной Мариуполь освободили. И с этими подонками тоже рассчитаются.

У ИНОСТРАНЦЕВ СВОИ ЗАДАЧИ

- Там только украинцы или еще иностранные наемники, инструкторы?

- Вне всякого сомнения. И наемники, и инструкторы. Мы же видим это буквально везде, где был этот «Азов».

- Просто бойцы или даже командиры?

- Насчет командования - вопрос сложный. Потому что инструкторы и советники - они действуют при штатных командирах. А наемники прибыли сюда не командовать. Они скорее выполняют специфические задачи, не более того.

- Зеленский предложил обменять схваченного им оппозиционера Медведчука сразу на всех военнопленных из Мариуполя.

- Там все не так просто. Но, извините меня… На Украине еще могут надеяться на обмен их морпехов, которые сложили оружие, на наших военных, попавших в плен. Но чтобы одного политика менять «на всех»… В «Азове», на минуточку, люди с оружием в руках, которые оказывают ожесточенное сопротивление!

* Запрещенная экстремистская организация.

НА ТОЙ СТОРОНЕ...

Виктор Медведчук

Служба безопасности Украины 12 апреля задержала главу одной из крупнейших партий страны «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Сообщил об этом Владимир Зеленский, добавив к снимку издевательскую надпись: «С днем космонавтики».

Радости от поимки политика такого уровня в Киеве не скрывают. За ним охотился и бывший президент Порошенко, и нынешний Зеленский. Последний теперь, обращаясь к Москве, предлагает «обменять этого вашего хлопца на наших хлопцев и девчат, которые сейчас в российском плену».

Виктор Медведчук - один из главных оппозиционных политиков на Украине. Известен пророссийской позицией. С мая прошлого года он был под домашним арестом по делу о госизмене и сотрудничестве с Россией, но якобы сбежал в начале марта.