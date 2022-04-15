Последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 апреля 2022 года: формирование новых нацбатальонов и потушенный пожар на крейсере «Москва»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар на «Москве» потушен, крейсер в порту

Минувшей ночью на флагмане Черноморского флота сдетонировал боеприпас, возник пожар. Экипаж крейсера «Москва» был эвакуирован на соседние корабли. После того, как пожар был локализован, крейсер, который сохранил свое ракетное вооружение и плавучесть, был отбуксирован в Севастополь.

Европу ветер не спасет

- В апреле в Европе ситуация с выработкой электроэнергии из ветра резко ухудшилась. В начале месяца ветро-электростанции обеспечили до четверти выработки электричества по Евросоюзу. К середине месяца этот показатель упал более чем в два раза. Таковы данные ассоциации WindEurope. В это же время, по сведениям «Оператора ГТС Украины», номинация на прокачку российского газа в Европу на 14 апреля составила 74,6 млн куб. м, превысив заявку предыдущих суток более чем на 8 млн кубов. На ветер надейся, а газ прокачай?

Боссы в Штатах хотят сала

Американская администрация ломает голову над тем, какого чиновника отправить в Киев. Не чтобы он там ждал удара по объектам принятия решений, а для демонстрации поддержки незалежной. Кандидаты достойные: госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, вице-президент США Камала Харрис. Но из соображений безопасности фигура будет держаться в секрете до окончания визита. Ну, если визитерам опять подарят петухов…

Уголовники станут заградотрядами

В Харькове формируют трех новых нацбатальона. Имена им дали - «Слабожанщина», «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2». Комплектуют подразделения зэками, мотавшими срок за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях. Задача уркобатов – блокирование Харькова с юга, противодействие эвакуации местного населения, уничтожение подразделений ВСУ при их отступлении или попытках сдаться в плен. Фарта не будет.

В монастырь на смерть Почти полтысячи мирных граждан заблокировали нацисты в Николо-Васильевском монастыре Волновахского района ДНР. Там женщины, дети, люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулинозависимые. Единственную, ведущую к монастырю дорогу постоянно обстреливают. В обитель сложно доставить медикаменты, продукты питания предметы первой необходимости. Подразделения республики пытаются эвакуировать людей.

Имущество Медведчука арестовали

Лычаковский райсуд Львова арестовал более полутора сотен объектов семьи лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. В том числе 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест, яхту. Арестованы доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарами которых были Медведчук или его жена Оксана Марченко. Сам политик задержан СБУ, Зеленский заявил, что обменяет его на всех украинских пленных. А вот это вряд ли.

Китайцы поддерживают спецоперацию

Читатели популярного китайского портала «Гуаньча» поддержали российскую спецоперацию на Украине. После публикации статьи, посвященной заявлению Владимира Путина о том, что Украина вернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию, на сайте появились десятки мнений, большинство из которых можно свести вот к этому: «Украина тянет время, за которое она сможет получить больше военной помощи и подстроить «массовые убийства», которые скинет на Россию. Для нацистов не должно быть никакой симпатии. Они должны быть устранены».

Отщепенцы из Белорусии на Украине

Формирования белорусов, воюющих на стороне Киева, состоят из отщепенцев. Так их охарактеризовал глава Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Он поведал, что «герои» из батальона «Калиновского» в Минске известны, и против них уже возбуждено дело о соучастии в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.

Шумит сурово Брянский лес

Главное cледственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту обстрела поселка Климово Брянской области с территории Украины. Обстрел провели два боевых вертолета ВСУ. Они шли на малой высоте, выпустили не менее девяти снарядов по жилой застройке. Глава региона заявил, что повреждены десятки домов. Ранены 7 человек, включая двухлетнего ребенка и беременную женщину.

Кто толкал Киев к разработке биооружия

Украинский научно-технологический центр распределял гранты для исследований в интересах Пентагона, в том числе в области биологического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его данным, центр за последние 8 лет в четырех странах постсоветского пространства - кроме Украины это Грузия, Молдавия, Азербайджан - реализовал более полутысячи научно-исследовательских проектов.

Греческий салат

- Военное снаряжение, которое мы направляли на Украину, было из наших запасов, - заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, - Вопрос об отправке дополнительно военного снаряжения Украине не стоит.

Он также заявил, что Эллада не обязана оказывать военную помощь незалежной в ущерб собственным оборонительным возможностям, в особенности по защите островов. Ранее в Киев из Афин ушли два военно-транспортных самолета С-130 с грузом, который включал автоматы и переносные ракетные комплексы. Лучше бы метаксу на Банковую отправили.