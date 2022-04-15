«Если Киев не хочет слушать Мединского, говорить будет Кадыров»

Чеченский ОМОН по приказу Росгвардии и Рамзана Кадырова готов отправить на Украину новые отряды. Фото: Сергей УЗАКОВ/ТАСС

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ В ХЕРСОНЕ УДИВЯТ

- Захар, ты вернулся из Херсона. Как там?

- Когда я заезжал туда в первый раз, в начале марта, ощущение было очень тяжелым. Я помню Донецк и Луганск 2014 года - не все население воспринимало происходящее как праздник, как русскую весну, тем не менее там я чувствовал себя спокойно. А вот в Херсоне я почувствовал жесткую атмосферу…

- Враждебную?

- Там везде чувствовалась опасность. Мы подъехали к администрации на своих машинах с Z, и тут же толпа молодых накачанных людей стали показывать многообещающие знаки. Типа головы отрежем. И беззастенчиво нас фотографировать. Местные посоветовали: не оставляйте машину на улице. Через пять минут сгорит. Зашли в собор Святой Екатерины, где могила-усыпальница Потемкина. Из-за колонны крик: «Слава Украине!» Был в Херсоне наш человек - Сергей Слободчиков, сказал, что согласен возглавить администрацию, на следующий день застрелили вместе с женой…

Но прошло четыре недели. Выявили блогеров, нашли боевиков-диверсантов, часть отловили, часть выдавили из региона. И замечу: херсонская оппозиция не опубликовала ни одного видео будто бы исчезнувших людей. Помню, из Чечни такое шло сплошным потоком.

Захар Прилепин.

- Может, уже некому «вбрасывать», зачистили блогеров?

- В городе, где 300 тысяч телефонов, ничего не скроешь. Из местных кадров назначили администрацию. И сегодня никакой партизанской войны в Херсонской области нет.

- Над зданием Херсонской администрации вывешен российский флаг. Область будет оккупирована?

- Ох, уж это твое слово - «оккупирована».

- Нет?

- Думаю, будет найден законный способ референдума. Когда власть простоит месяц-два и люди поймут, что она не сменится, я вас уверяю - итоги голосования многих удивят. Конечно, они не будут как в Крыму - 96 процентов, но могут быть и 65 - 75.

- Отчего такая уверенность?

- У среднего и старшего поколения - глаза в землю, а вокруг них молодые бродят, как волки.

- То есть украинцы поменяют мнение?

- А мы не знаем их мнения. Сейчас ведется социология, и она, кстати, не такая пугающая.

ПАЦИФИЗМ - ТОВАР ДЛЯ АБОРИГЕНОВ

- Кто выигрывает в пропагандистской войне?

- Я против немедленных побед на этом фронте. Истории с подрывом драмтеатра и роддома в Мариуполе обанкротились спустя две-три недели. Люди, которые там находились, рассказывают, что все было не так, как подавала украинская пропаганда. Я переписываюсь с моими товарищами из Киева и других регионов Украины, они говорят: все это понимают. Все подписаны на российские Telegram-каналы.

В Мариуполе сейчас так. И это уже не Украина, а ДНР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А как быть с Бучей?

- А что с Бучей? Венгерский премьер Орбан предложил провести расследование, что ж, давайте… На войне случаются разные вещи, и, пожалуйста, не надо обманывать себя иллюзиями. Вполне может выясниться, что 50% людей в Буче погибло во время нахождения там российских войск (от украинских обстрелов). А 50% - во время пребывания украинских войск. Но никому это не надо. Сразу посыплется: погибли люди! Да, во время войны гибнут люди! Это война...

- Как же ты бесстрашно произносишь это «запретное» слово.

- А что - нельзя? Можешь вину на меня свалить.

- С удовольствием. Как писатель и гуманист ты нашел для себя ответ - ради чего гибнут тысячи людей?

- Писатель и гуманист - не одно и то же. Идеология пацифизма придумана европейцами с сугубо личными целями. Пафицизм - товар для аборигенов. Все должны быть гуманистами, а мы - коллективный Запад - будем решать, где мы пацифисты, а где нет. Из-за чего Запад может одобрить любой военный конфликт с сотнями тысяч убитых, а вы, русские, должны быть за мир...

- А как насчет совести?

- Моя совесть мне говорит: я - русский писатель. Как-то один из крупнейших идеологов либерализма, учитель Пушкина, автор «Философских писем» Чаадаев написал историческое исследование о польском восстании. Что земли Белоруссии и Украины - залог существования России. Никогда Россия не должна расставаться с этими землями в силу этических, метафизических, национальных причин - писал Чаадаев. То есть главному либералу это было очевидно. Это было понятно Пушкину, Достоевскому. Достаньте из XIX века любого классика и скажите ему - дорогой писатель Тургенев, у нас тут Украина отделилась. Потому что украинцы, оказывается, нерусские, они - отдельный народ. Тургенев не понял бы! Никто не понял бы!

Меня даже не эти биолаборатории и угроза НАТО волнуют, а контекст, прописанный в «Тарасе Бульбе» Гоголя.

- Какой контекст? Украины нет, есть только Россия?

- Есть Украина, есть Запорожье, есть тверичане, поморы. И все это - территория русского духа, русского царства. Это завет Гоголя. Когда я приезжал в Киев до войны, меня украинцы ехидно вели к камню с надписью: «Отсюда есть пошла русская земля». Ты скажешь - это было давно, тысяча сто семьдесят лет назад, сейчас все иное. Ничего иного нет! Мы наследники этого «давно». И за это идет война.

«НАМ НЕ НУЖЕН ВТОРОЙ ХАСАВЮРТ»

- Но недостаточно просто прийти и поставить флаг. Есть у России проект, которым она может привлечь украинцев?

- Типичный либеральный подход. Вам предлагают три куска колбасы, а мы - четыре. Мы это пространство, богатое нефтью, якутскими алмазами и дальневосточными берегами, завоевали. И вопрос - сколько колбасы мы предложим жителям этих территорий, не ставился. И теперь мы их наследники

- Но как же наше будущее?

- Знаешь, у меня единственная претензия к своей стране. Мы позволили Западу заморозить на своих счетах много нашего бабла! Оказывается, у нас было столько денег! И возникает вопрос: почему мы в свое время хотя бы не раздали их пенсионерам? Зачем зажали деньги-то? Мы реально безумно богатая страна…

- Была.

- Все быстро восстановится. Мы оказались безумно богаты после Крыма, после санкций, после обещаний Обамы разорвать русскую экономику в клочья. Проходит восемь лет. И выясняется, что у нас такое количество бабла на счетах висит. Значит, и сейчас будем к этому способны.

- «Ястребы» требуют дойти до Киева, «миролюбцы» советуют ограничиться Донбассом. Ты с кем?

- Это как с Чечней - заключили Хасавюртский мир, но уже через год стало ясно: вышло только хуже. Накачанные оружием, английскими советниками и хаттабами террористы атаковали Дагестан. Пришлось решать вопрос снова. На Украине может быть ровно то же самое.

- Мединский попытался сказать о компромиссах, его освистали.

- Это элемент режиссуры. Киев должен понимать - у него есть выбор. Показали Мединского - смотрите, мы готовы к переговорам. Не хотите? Тогда послушайте Кадырова.

- Но не расшатывает ли власть этим доверие к себе?

- Нет. В отличие от Украины мы демократическое государство, где разные точки зрения могут звучать одновременно.

150 ТЫСЯЧ СОЛДАТ НАХОДЯТСЯ В АДУ

- Демократическое? Если во время вьетнамской войны в США бушевали митинги против нее, у нас - нельзя. Зачем людей заставлять молчать? Да, 75% народа поддерживает спецоперацию. Но остальные-то сомневаются или против.

- Все оттого, что страна у нас не состоит из ток-шоу Соловьева. Большинство крупнейших представителей российского шоу-бизнеса вывесили «голубиные» аватарки - «за мир». Случилось катастрофическое неприятие того, что мы делаем на Украине, так называемой духовной аристократией. Мне люди пишут в соцсетях: Захар, это не элита, это самозванцы. Я им отвечаю: вы просто не понимаете масштабов этой проблемы. За спецоперацию у нас ну Басков. Ну Машков…

- А в чем проблема? Большинство же молчит.

- Но я прекрасно знаю, что они при этом думают. И если чуть-чуть вентиль отпустить, то Соловьев вместе со Скабеевой и вашим Марданом (ведущий передачи «Утренний Мардан» на Радио «Комсомольская правда». - Ред.), никогда не перекричат эту колоссальную пропагандистскую махину, созданную в 1991 году и вскормленную нашим либерально-буржуазным государством.

- Как ты легко обесчеловечил такое количество людей.

- Ни в коем случае. 100 - 150 тысяч российских солдат находятся в аду. А здесь начинается этот шабаш - «немедленно прекратите», «лучше сдаться», «Слава Украине!».

- Американцы этого не боялись…

- Ты должен помнить, как затянулась вьетнамская кампания. Шли годы. Американцы убивали сотни тысяч людей. Погибали срочники. И страна ужаснулась. Америка сказала: господи, зачем мы это делаем? После Вьетнама США вели сотни мелких и десятки крупных конфликтов. Но вели их быстро, не используя срочников. Если у нас украинская кампания, прости господи, будет длиться восемь лет, вот тогда протесты будут неизбежно. Даже нормально. Чего вы затеяли, если не можете с этим справиться?

- А есть угроза, что все сильно затянется?

- Есть. Причем по вине наших западных партнеров. Из-за их колоссальной поддержки Киева. Все могло бы обойтись куда меньшими сроками и жертвами.

- Что будет дальше?

- Многое зависит от близкого донбасского сражения. Там предстоит огромная, сложная, страшная работа. Даже аналитики в полной мере себе не представляют, какая. Но если Россия с этим справится в течение двух месяцев, то ее армия сможет идти куда угодно. Это будет катастрофическое поражение Украины. И никакие поставки оружия НАТО не смогут спасти Киев.