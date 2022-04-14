Распятие на крестном ходу в Риме понесут россиянка и украинка

Медсестры Ирина с Украины и Альбина из России работают бок о бок в итальянском госпитале. Фото: Università Campus Bio-Medico di Roma

15 апреля католики всего мира отмечают один из самых значимых и печальных христианских праздников Страстную пятницу. В этот день верующие вспоминают страдания распятого Иисуса Христа, а вечером папа римский возглавляет традиционную церемонию в центре античного Рима. Торжественная процессия прихожан и паломников после крестного хода у стен Колизея возносит на Палатинский холм символический крест, который передают Понтифику, который завершает ритуал проповедью.

В этот непростой год папа Франциск решил, что распятие должны нести две женщины - русская и украинка, символизируя тем самым примирение двух народов. Выбор пал на двух сотрудниц биомедицинского кампуса Рима медсестёр Ирину с Украины и Альбину из России, которые работают бок о бок в итальянском госпитале.

Однако инициатива Ватикана вызвала недовольство украинского посольства при Святом Престоле. Глава дипмиссии Андрей Юраш выступил против подобного "примирения", - сообщает "RaiNews".

- Посольство Украины в Ватикане понимает и разделяет общую обеспокоенность в Украине и многих других сообществ по поводу идеи собрать вместе украинских и российских женщин, чтобы нести крест во время пятничного Крестного хода в Колизее. Сейчас мы работаем над вопросом, пытаясь объяснить трудности реализации и возможные последствия, - заявил высокопоставленный дипломат. К заявлению посла присоединилась его супруга Диана Юраш, заклеймившая решение Франциска как "негуманное".

- Это негуманно. Во всех смыслах: и из-за использования этнического происхождения женщин, далеких от своих исторических родин не только географически, но и ментально, - написала она.

Выразили протест в связи с инициативой и в Украинской греко-католической церкви, назвав ее несвоевременным, двусмысленным и обидным жестом.