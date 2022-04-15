Замполит Павлов первым заметил в окнах заброшенного здания неонацистов

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает публиковать наградные листы на российских военнослужащих, которые проявили мужество и героизм. Их подвиги когда-нибудь нанесут на интерактивную карту Донбасса, чтобы по ним могло учиться последующие поколения профессиональных военных. Уже сегодня школьники Донецка и Луганска могут изучать современную историю освобождения своих сел и городов.

«Стоянием города не берут», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. Но напоминал своим солдатам, что «Идя вперед, знай, как воротиться». К словам генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения, наши бойцы прислушиваются и побеждают.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ

Майор Даниил Постников

Фото: Министерство обороны РФ

«Передовая группа под командованием майора Даниила Постникова выполняла задачи по разведке района расположения командного пункта. В районе одного из населенных пунктов на маршруте выдвижения колонны группа обнаружила большую украинских диверсантов, готовящих засаду. Оценив силы противника, майор Постников принял единственное верное решение – навязать бой врагу. Военнослужащие под руководством майора Постникова атаковали противника. В ходе боестолкновения боевики были обезврежены. Часть отчаянно сопротивлявшихся радикалов была уничтожена. Среди сложивших оружие боевиков оказался корректировщик артиллерийского огня, который в ходе допроса выдал расположение позиций артиллерийского дивизиона националистов, который был впоследствии уничтожен ударами русской артиллерии».

НАПОР ГРУППЫ МАНСУРОВА

Майор Руслан Мансуров

Фото: Министерство обороны РФ

«В ходе наступления российских войск батальонно-тактическая группа под руководством майора Руслана Мансурова приняла бой с превосходящими силами противника. Группе российских военнослужащих противостояло 2 вооруженных формирования украинских националистов на легкобронированной технике. Несмотря на численное превосходство, противнику не удалось сдержать напор группы Руслана Мансурова. В ходе боя, длившегося более 4 часов, личным составом под командованием майора Мансурова было уничтожено более 35 единиц военной техники и большое количество живой силы противника. Понимая, что сдержать наступление российских Вооруженных Сил невозможно, вооруженные формирования националистов были вынуждены капитулировать и отступить, понеся значительные потери. Несмотря на превосходящие силы и ожесточенное сопротивление украинских националистов благодаря профессионализму тактической выучке майора Руслана Мансурова группа под его руководством не потеряла в бою ни одного военнослужащего. Майор Руслан Мансуров награжден орденом Мужества».

ПЕРВЫМ ЗАМЕТИЛ ВРАГА

Старший лейтенант Арсений Павлов.

Фото: Министерство обороны РФ

«Замполит роты старший лейтенант Арсений Павлов, находясь в составе батальонно-тактической группы, вместе с подчиненным личным составом выполнял специальную задачу по взятию под контроль стратегически важного объекта в пригороде одного из населенных пунктов. Продвигаясь на БМП, Арсений обнаружил группу украинских диверсантов, вооруженных минометами и стрелковым оружием, оборудовавших огневые позиции на верхних этажах заброшенного здания. Оценив ситуацию, старший лейтенант принял решение навязать бой врагу. Скрытно расположившись на местности, личный состав под руководством Арсения открыл огонь по вооруженным украинским боевикам. В ходе боя старший лейтенант Павлов получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, что не помешало ему продолжать вести огонь и прикрывать своих товарищей. Несмотря на ожесточенное сопротивление, в результате боестолкновения все националисты были уничтожены. Благодаря мужеству, самоотверженности старшего лейтенанта Арсения Павлова и умелому руководству подчиненным личным составом, планируемая украинскими радикалами засада была сорвана.

Командующий Приволжским округом Росгвардии вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам ведомства - участникам специальной военной операции».

Раненым участникам специальной операции оказывается вся необходимая профессиональная медицинская помощь. Задача медиков не просто поставить воинов на ноги, а вернуть в строй. Тем, кому требуется длительная реабилитация, предлагают получить новые военные специальности. За военнослужащими закрепляют рабочие места в военкоматах, кадетских училищах, в военных вузах.

Такой же подход к бойцам в Росгвардии, которые получили ранения в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной операции на Донбассе. Журналисты стали свидетелями награждения героев в Кировском военном госпитале Росгвардии.

Орденом Мужества награжден старший сержант полиции Максим К. Его спецподразделение попало в засаду. Максим покинул автомобиль и занял оборону, ответным огнем уничтожая противника. Решительные действия старшего сержанта позволили его товарищам передислоцироваться и отразить нападение. Сам Максим, прикрывая отход подразделения, не покинул поле боя. Он отстреливался до тех пор, пока не получил ранение. Подоспевшие на помощь сослуживцы сумели вынести раненого товарища в безопасное место.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени с мечами награжден ефрейтор Ленар Р. Его бронеавтомобиль принял всю огневую мощь противника на себя. Машина подверглась ударам из противотанкового гранатомета и минометов. Ленар оттянул все силы врага на себя и лишь чудом остался жив. После разрыва очередной мины его выбросило из объятого пламенем бронеавтомобиля. После отражения нападения товарищи вынесли с поля боя тяжелораненого бойца.

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Александр Порядин и губернатор Кировской области Игорь Васильев вручили воинам ордена, медали и ценные подарки.

- Вступили в бой с фашистской нечистью. Украинские националисты, накаченные Западом современным вооружением, прикрываясь мирными жителями, пытались помешать проведению специальной военной операции, но получили достойный отпор, - поблагодарил Порядин отличившихся военнослужащих.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё!» опубликовало новые https://pravdavarhive.mil.ru/ документальные свидетельства зверских преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом.

Приведем выдержки из множества архивных документов, описывающих зверства немецких фашистов в отношении советских граждан.

Из приказа бригадефюрера СС Бреннера личному составу 11-го полицейского полка СС: «УПА засылает лазутчиков, преимущественно девушек, в занятые врагом районы и сообщает результаты разведотделу боевой группы. Пленные Красной Армии, а также советские партизаны препровождаются в разведотдел для допроса».

Фото: Министерство обороны РФ

Из сообщение Центрального штаба партизанского движения от 10 октября 1942 года: «После занятия города Киева 18 сентября 1941 года в Киев начали стекаться с запада украинские националисты. Они горячо взялись за создание «Самостийной Украины». Именно они в дальнейшем повели работу по разжиганию национальной розни, ставя вопрос о выселении за пределы Украины «кацапов» и др. национальностей».

Фото: Министерство обороны РФ

Из акта о зверствах немецко-фашистских захватчиков от 15 января 1944 г.: «В июле месяце 1943 года в с. Рыгочено Корецкого района украинские националисты, натравленные немцами, предложили семье Войцеховского Адама Антоновича, по национальности поляк, принять православную веру. Однако после того, как он исполнил их требование, националисты всю семью порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство, хаты. Трупы пострадавших были брошены в огонь».

Из докладной записки от 13 мая 1944 года командующему войсками 1-го Украинского фронта Маршаллу Советского Союза Георгию Жукову: «Бандеровцы путем массового террора стремятся подавить у населения симпатии к советской власти. В селе Щенятин (21 км севернее Сокаль) бандеровцы расстреляли 87 человек бывших советских активистов села».

Из акта судебно-медицинской экспертизы от 29 мая 1944 года: «Украинские националисты, убивая людей, приписывали свои террористические действия советским воинам, пытаясь тем самым очернить их и запугать местное население, настроить его против советской власти. Фашисты и украинские националисты, клевеща на Красную Армию, рассказывали про зверства, которые якобы творили советские бойцы и командиры. Влияние их пропаганды доходило до такого уровня, что часть населения, особенно принадлежащих к польской национальности, уходила вместе с отступающими немцами. Однако как подчеркивается в документ».

Из донесения Политического управления 1-го Белорусского фронта от 31 мая 1944 года: «Руководитель ОУН бывший полковник петлюровской армии Мельник и его помощник Бандера во всех городах и районах, оккупированных немцами, ввели организацию «украинской полиции и милиции». Она сотрудничала с немцами в проведении массового уничтожения советских граждан».

Из акта от 23 августа 1944 года, свидетельствует, что и на территории Польши гитлеровцы использовали украинских националистов, в частности, для гонения верующих поляков. В документе описан эпизод нападения на прихожан, пришедших в церковь, и жестокого убийства священника: «Ксенедзу бандеровцы сломали руки и ноги, а затем выстрелили ему в рот, в результате чего он скончался. С убитого они сняли всю одежду и оставили голым лежать. В течение пяти дней немцы запретили хоронить ксендза. Костел немцами был полностью ликвидирован».

Фото: Министерство обороны РФ

Из донесения командира 43-й запасной стрелковой дивизии от 26 марта 1945 года: «Выяснилось, что банды УПА достигали общей численностью до 650 человек и в большинстве случаев состояли из СС и частично из немцев. В процессе боя команды бандеровцами подавались на немецком и украинском языке».