Минобороны: Боевики продолжают обстрелы сирийских городов

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

- Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хшам в провинции Дейр-Эз- Зор местным жителям выдано 400 продовольственных наборов общим весом 3,7 тонны. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3 093 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,6 тысяч тонн, - заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Российская военная полиция в рамках российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 г. Продолжает патрулирование подразделениями российской военной полиции ряда сирийских провинций.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 9 обстрелов со стороны позиций запрещенной в России международной террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра». Ранено четверо сирийских военнослужащих.