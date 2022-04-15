Военная спецоперация на Украине 15 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 15 апреля 2022 года: прямая онлайн-трансляция. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 апреля 2022 года.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины поселка Климово в Брянской области, в результате которого несколько человек получили ранения. В то же время Глава Белгородской области сообщил об обстреле 14 апреля села Сподарюшино со стороны Украины. Также, по словам губернатора, со стороны Украины было обстреляно село Журавлевка. Сообщается, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Тем временем ВКС РФ поразили военный склад ВСУ и несколько районов скопления военных и техники. В частности, поражены цели в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Игорь Кириллов назвал имена трех человек, которые, по версии Министерства обороны РФ, причастны к разработке биооружия на территории Украины. Это американские граждане Куртис Белаяч и Филипп Доллифф, а третьим является куратором от Европейского союза по имени Эдди Артур Майер. Минобороны РФ перехватило секретное сообщение США, в котором содержалась информация, что биологическое оружие испытывалось на психически больных людях в Харькове.

В то же время постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что угроза применения националистами Украины химического оружия сохраняется и даже возрастает.

Миллионер-нацист по указке британской разведки утилизировал трупы от СБУ. В нашем материале - подробности о том, как СБУ готовила провокацию в Буче.

В российском МВД сообщили о создании военными Украины call-центров для телефонного терроризма в России. Эти центры призваны распространять фейки о терактах в РФ.

В то же время совместными усилиями RT, ОНФ, Общественной палатой ДНР и Союзом добровольцев России запущена платформа для поиска людей, пропавших на территории боевых действий. Теперь найти родных и близких будет легче.

Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва" затонул при буксировке в порт Севастополя: накануне корабль получил серьезные повреждения из-за пожара на борту, сдетонировал боезапас.

Снайперская война началась в Мариуполе: украинские националисты укрылись в катакомбах под городом. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин спас девушку после ранения в самом центре города.