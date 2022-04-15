Сергей Лазарев закатил истерику из-за заявления об отъезде из России

Сергей Лазарев Фото: Евгения ГУСЕВА

Сергей Лазарев на днях проснулся и узнал, что он якобы "покинул Россию". Певец молчать не стал и разразился гневной отповедью в ответ на заявления сплетников. Оказывается, злопыхатели распускают грязные слухи о звездах и их "эмиграции".

"Официально заявляю! Я - русский! И никогда этого не стыдился. Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста... Я 25 лет работаю в России, в музыкальной сфере, и делаю свое дело честно, на сто процентов для зрителя и во благо!" - разбушевался Сергей Лазарев.

39-летний исполнитель призвал общественность не верить сплетникам. "Пожалуйста, не ведитесь на фейки и провокации! Их очень много вокруг! Сейчас сложные времена. Давление на нашу страну и людей - огромное! Невероятная злость и русофобия!" - эмоционально заявил артист.

Ранее Сергей признался, что плачет от всего происходящего и не может творить. Он почти не появляется в соцсетях и на публике, отменил ближайшие концерты. На весну у него были запланированы два больших выступления в Санкт-Петербурге и Москве, приуроченные к премьере новой программы.

Чтобы не терять зрителя, музыкант выступит с программой в Самаре и Саратове, а затем отправится в тур по Дальнему Востоку. По его словам, он не распустил команду и, несмотря на то что работает в минус, продолжает платить всем зарплату.