«Я там нафиг не нужна»: Лолита заявила, что Украина предала ее

Лолита Милявская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лолита Милявская прокомментировала предложение Верховной рады Украины запретить российскую музыку на местном радио и в общественных местах: в кафе и ресторанах, в кинотеатрах, в концертных залах и в общественном транспорте. Певица, уже много лет работающая в России, отметила, что эта инициатива ее никак не затронет, поскольку ей уже несколько лет назад запретили въезд в Незалежную. Артистке, родившейся на Украине, нельзя не только работать на родине, но и навещать близких родственников.

До недавнего времени мама Милявской и ее дочь жили в Киеве. Певица не могла приезжать к ним, поэтому виделась с ними на нейтральной территории – в Москве или в Болгарии, где у нее есть квартира.

- Я человек, который уже шесть лет запрещен к въезду на свою родину, а мне вот в интернете пишут "вы предали свою родину". А для начала родина предала меня, если говорить серьезно. Я-то туда не на работу, у меня мама, которой 79 лет, дочка. Поэтому у меня к этому никакого отношения. Мне все равно, какие постановления. Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке — хоть глухонемые все, - заявила Лолита в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Певица подчеркнула, что никогда «не билась за возможность работать, не писала покаянных писем с просьбой пустить ее на Украину».

- Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна,- добавила Лолита.

Милявская уверена, что запрет российской музыки – это еще один способ психологического давления на людей. Между тем, полностью запретить русскую речь на Украине невозможно, поскольку русский язык является родным для многих граждан страны.

Певица перевезла маму и дочку в Москву. Фото: кадр видео.

В начале марта артистка, очень переживавшая за оставшихся в Киеве маму и дочку, наконец-то воссоединилась с семьей. Певице удалось перевезти близких в Москву, и сейчас она может спокойно вернуться к работе. Впереди у нее запланировано много концертов и спектакль в театре. Ее мама недавно перенесла микроинсульт и теперь восстанавливается.

Лолита не рассказывает, как именно ей удалось перевезти своих близких в Москву, и только упоминает, что в этом ей помогли друзья. Ранее певица опубликовала в соцсетях видео, в котором она благодарит добрых людей за помощь. В ролике Милявская показала свою маму и дочь Еву, которые рядом с ней буквально светились от счастья.

- От всей моей семьи привет всем! И спасибо всем очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы все были тут вместе. Чтобы моя мамочка и дочечка были со мной, - рассказала Лолита. - Очень много хороших людей помогало. Я искренне всем благодарна.