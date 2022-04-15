«Имеет право»: Пригожин отреагировал на отъезд Пугачевой из России

Алла Пугачева и Максим Галкин обосновались в Израиле. Фото: соцсети.

Отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение звездной пары покинуть Россию. О своей позиции супруг Валерии рассказал Telegram-каналу «Звездач».

Пригожин заявил, что 72-летняя Алла Борисовна много работала, добилась всероссийской славы, и теперь имеет право уйти на покой, отдохнуть и насладиться семейной жизнью с мужем и детьми.

- Российское государство законодательно не запрещает иметь двойное или тройное гражданство и находиться на любой другой территории. Шесть миллионов граждан России, как минимум, находятся на территории западных стран, - отметил Пригожин.

Пугачева и Галкин уехали в Израиль более месяца назад. Сама Алла Борисовна ранее заявила, что временный отъезд за границу не является переездом: по ее словам, она отправилась в теплые края отдохнуть и подлечиться. Супруги взяли с собой детей Гарри и Лизу и поселились на вилле с бассейном в средиземноморском поселке Кесария. Однако время идет, а они, похоже, не собираются возвращаться на родину. Школьные каникулы у Гарри и Лизы закончились, и дети начали пропускать занятия. По слухам, Галкин и Пугачева уже подыскивают двойняшкам школу в Израиле. А Алла Борисовна якобы готовит документы на получение израильского гражданства. У Галкина есть все основания обосноваться на Земле Обетованной – в Израиле похоронена мама телеведущего.

Алла и Максим обосновались в Кесарии не случайно – в этом же поселке на берегу Средиземного моря живет брат Максима. По слухам, пара снимает особняк за 1 миллион рублей в месяц. Впрочем, некоторые уверяют, что дом уже давно принадлежит Алле Борисовне. Сами артисты эти слухи не комментируют.

Скорее всего, супруги останутся в Израиле до лета. На июнь у Галкина запланировано несколько концертов в разных городах.