В школу на самолете: Так живут на самом далеком канадском острове

Единственное производство на острове – это сыроварня

Край географии – это остров Айо-о-Грю, расположенный в Канаде. Его длина - 10 км, а ширина - 4 км. Он является единственным обитаемым из всех островов (а их 21) огромного архипелага.

Население небольшое – всего 130 человек. Это зимой. Просто летом людей немного больше, так как открывается туристический сезон, и путешественники приезжают, чтобы посмотреть на тех, кто добровольно выбрал жизнь вдали от цивилизации.

- Мы переехали на остров полгода назад, - рассказывает канадец Дэмиен Бошер. – Конечно, привыкать было сложно, но сейчас я не представляю другой жизни. Мы выходим на улицу и знаем всех жителей в лицо, обязательно остановимся, даже если 20-градусный мороз, поговорим и разойдемся по своим делам.

У Дэмиена есть жена и маленький сын. Каждую неделю на остров прилетает самолет с продуктами и необходимыми товарами. И тогда жители идут в магазин, который работает всего пару часов в неделю.

- У нас всегда полная кладовка, - показывает Дэмиен. – Туалетная бумага, макароны, сахар, детское питание, подгузники. На остров раз в неделю прилетает врач-терапевт, который проводит осмотр и взрослых, и детей. Если вдруг возникнут серьезные медицинские проблемы, то в больницу можно будет улететь на самолете – 4 минуты - и мы на Большой земле.

Зимой самолет курсирует как маршрутное такси и каждый день доставляет детей в школу и обратно.

- Нам нравится летать на самолете, это необычно, наши одноклассники ездят на автобусах, а нас за 4 минуты доставляет личный лайнер, - шутят дети.

Единственное производство на острове – это сыроварня. Местные сыры популярны не только в Канаде, но и за рубежом: часть продукции идет на экспорт.

- Корм для наших коров - исключительного качества, мы кормим животных сеном, из травы, скошенной на острове, - хвастается местный фермер Матье Ганьон, у которого в хозяйстве 80 буренок.