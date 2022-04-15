«Слишком много Украины»: Глава ВОЗ обвинил мир в расизме

По словам Гебрейесуса, ситуация в Эфиопии сейчас такова, что огромное количество люде терпят настоящее бедствие Фото: REUTERS

Генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уверен, что повышенное внимание, которое уделяет весь мир событиям на Украине, свидетельствует как минимум о предвзятом отношении к жизни темнокожих людей.

– Нужно быть прямолинейным и честным – мир не относится к человеческой расе одинаково. Некоторые более равны, чем другие. И когда я говорю это – мне больно. Потому что я это вижу. Очень трудно это принять, но это происходит, – заявил глава ВОЗ.

По его мнению, гуманитарные катастрофы в Йемене, Сирии и Афганистане не получают и малой части той помощи, которая направляется на Украину. Хотя сложная политическая и экономическая обстановка в этих регионах должна была бы привлечь внимание мировой общественности.

По словам Гебрейесуса, ситуация в Эфиопии сейчас такова, что огромное количество люде терпят настоящее бедствие из-за продолжающихся столкновений повстанцев с правительством, и требуется не менее 100 грузовиков в день с самыми необходимыми товарами, чтобы спасти жизни тысячи людей.

Также глава ВОЗ утверждает, что более 20 миллионов жителей в Афганистане находятся в состоянии гуманитарной катастрофы, однако всему миру, похоже, это безразлично – он занят Украиной.