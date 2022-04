Санкционный бумеранг: Американские супермаркеты ввели ограничения на покупку многих товаров

На заправках торговой сети Costco насосы отключаются при верхнем лимите в $100 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инфляция, антироссийские санкции, нарушение логистических цепочек, разорение производителей и прочие проблемы привели тому, что ряд американских супермаркетов принял решение об ограничении отпуска в одни руки некоторых товаров.

Теперь жителям Штатов приходится на собственном опыте познавать некогда знаменитое советское «не больше двух в одни руки». Итак, о чем же идет речь?

Прежде всего, ограничения коснулись продажи детского питания. По утверждению издания Eat this, not that, в большинстве магазинов страны распроданы почти 30% самых популярных видов детских смесей. Чтобы сохранить на прилавках хотя бы часть востребованной продукции такие крупные сети как Walmart, Target, Kroger, Walgreens и CVS установили лимит, который можно приобрести при одном посещении магазина.

Также многие продуктовые магазины ограничивают отпуск сахара – ритейлеры опасаются, что именно с этим товаром в самое ближайшее время в стране начнутся серьезные перебои.

Корма для домашних животных: ограничения касаются далеко не всех марок, но некоторые из самых популярных приобрести становится проблематично, поэтому торговые сети идут на хитрость.

– Мы временно установили лимит на все корма для домашних животных, чтобы позволить как можно большему количеству покупателей получать этот продукт. Приносим свои извинения за неудобства, – предупреждает владельцев четвероногих питомцев сеть Costco.

Ну и, конечно, бензин. На заправках той же торговой сети Costco насосы отключаются при верхнем лимите в $100. И это тоже здорово нервирует американцев, не привыкших к ограничениям. Особенно, если учесть, что за год топливо для авто подорожало почти в два раза, причем примерно на 40% лишь за последний месяц.