Белый дом пытался скрыть нападения президентского пса на людей

О проблемах, которые создавал Мейджор в Белом доме было известно давно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США опубликовали документы, согласно которым Мейджор, пес четы Байденов, в прошлом году восемь дней подряд нападал на агентов секретной службы. Один из них даже требовал от президента оплатить ему разорванное пальто, но скандал замяли.

О проблемах, которые создавал Мейджор в Белом доме было известно давно, однако лишь в последнее время выяснилось, что руководство секретной службы, на которую возложена охрана первых лиц государства, всеми силами пыталась не дать информации о нападениях собаки просочится за пределы резиденции.

Тем не менее опубликована информация, что в прошлом году сотрудники службы подвергались укусам как минимум восемь дней подряд, а на фотографиях последствия нападения Мейджора выглядят куда серьезней, чем это отражено в соответствующих документах.

– Когда Мейджор выскочил из-за угла, он неспровоцированно напал на меня, разорвав шерстяное пальто, которое было на мне в тот вечер. Это нападение произошло не по моей вине, и я не мог избежать этого необычного обстоятельства в силу характера и требований моего положения, – написал в докладной записке один из агентов, пострадавших от дурного нрава президентской собаки.

И даже потребовал от работодателя возместить стоимость испорченного предмета гардероба, оценив его в $500 (немногим более 41 тысячи рублей).

Агенту посоветовали «хорошенько подумать», после чего он отозвал свою претензию и заявил, что ущерб должны были бы возместить хозяева собаки.

Заплатил ли Байден агенту, и чем теперь занимается укушенный телохранитель – неизвестно.