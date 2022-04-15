Маурипольские морпехи: нас бросили сбежавшие командиры

Сдавшиеся в плен проходят лечение в лечебных учреждениях ДНР, трехразовое питание и возможность пообщаться с родственниками по телефону

Военнослужащие Донецкой Республики записали воспоминания о службе раненных военнослужащих 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, которые сдавшись в плен в Мариуполе.

Сегодня они проходят лечение в лечебных учреждениях ДНР, трехразовое питание и возможность пообщаться с родственниками по телефону. Все то, чего лишены российские военнопленные на Украине.

- Наше командование с нами плохо общалось. Украинское командование предупредило, что если будем пытаться выйти - расстреляют за дезертирство. Предложило на Азовсталь к «Азовцам» идти. Но они нас к себе не приняли. Находились на заводе Ильича, когда появилась возможность сразу сдались, - рассказывает 23-летний морпех Виктор Спаский.

Матросы отмечают хорошее отношение и оказание медицинской помощи медиками из России и ДНР. И уже строят планы на будущее.

- Хорошо было бы если обменяли, - говорит на камеру уроженец Киева, житель Херсона старший матрос Вячеслав Авдеев. - Я бы уехал в другую страну, посмотреть, как люди живут. Уже навоевался. В нашем подразделении выбило 80 % военнослужащих на заводе Ильича. Закончилась еда - с 28 марта находились в окружении. Командование наше нам сказало, что попробует взять удар на себя, чтобы мы могли прорваться, а сами ушли по намеченной дороге, нас при этом просто бросили.

Еще один старший солдат-артиллерист 17-ой танковой бригады Евгений Бобцов назвал окружение в Мариуполе «кошмаром» , и заявил, что хочет вернуться домой, «забыть об армии и стать электриком».

- Шо Россия, шо Украина раньше были одним целом. Может я молод, не совсем все понимаю, что так происходит, но не хочу, чтобы наши народы конфликтовали, как и все в мире, - заявил Бобцов и признался, что пошел со срочной службы на контракт, чтобы заработать, надеялся, что участвовать в боях не придется.

Чтобы поговорить с этими морпехами военнослужащим Донецкой Республики пришлось потратить сотни снарядов и пуль, продержать запуганных командирами военнослужащих несколько дней в осаде без еды и воды.

После этого они стали ценить свою жизнь и искать возможность сдаться.

- Просто хочу вернуться к жене и сынишке в Бердянск, - говорит раненый осколком в живот командир отделения 36-ой бригады младший сержант Сергей Болдырев. - Благодарны российским и донецким врачам, которые меня вытащили с того света.

Болдырева уже совсем не смущает, что Бердянск уже территория Донецкой Республики.

Напомним, в ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь на 14 апреля добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за те сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-ой бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров.

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