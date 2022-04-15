Минобороны России продемонстрировало работу войск радиоэлектронной борьбы на Украине

Командир роты доложил, что в ходе операции комплексами РЭБ было обнаружено 12 комплексов «Байрактар», которые после подавления не смогли произвести прицельный удар

Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Из чистого поля станции подавляют и направляют сигналы на сотни километров вокруг.

- Работаем в любых погодных условиях. Прикрываем группировки войск от радиолокационной разведки противника, прицельных ударов его авиации, - рассказал командир роты Артем.

Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления «Красуха-4С», «Мурманск», «Москва» несут круглосуточное боевое дежурство по прикрытию группировок войск от ракетно-авиационных ударов противника.

- Они отрабатывают задачи по поиску, идентификации воздушных объектов, в том числе разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, подавляют работу бортовых радиолокационных станций самолетов, - отмечают в Минобороны.

Командир роты доложил, что в ходе операции комплексами РЭБ было обнаружено 12 комплексов «Байрактар», которые после подавления не смогли произвести прицельный удар по подразделениям группировкам.

Напомним, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российскими военнослужащими уничтожено 448 беспилотных летательных аппаратов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин предупредил читателей газеты Минобороны "Красная Звезда" о прослушке мобильных телефонов спецслужбами НАТО. Он заявил, что телефонные звонки по мобильной связи прослушиваются, их текстовые сообщения прочитываться, аппараты могут блокироваться и даже рассылать дезинформацию от имени владельца телефона путем рассылки ложных сообщений.

Ласточкин отметил, что российские специалисты из научно-исследовательского испытательного института радиоэлектронной борьбы (НИИИ РЭБ) разработали и внедряют систему противодействия несанкционированному доступу к разговорам абонентов, которые пользуются 2G, 3G и 4G. Ведутся работы по разработке технологий предотвращения несанкционированного доступа к данным абонентов связи, использующих стандарт 5G.

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