Трансмашхолдинг встречает 20-летие

Фото: АО «Трансмашхолдинг»

15 апреля Трансмашхолдинг (ТМХ) отмечает 20-летие. За это время компания стала №1 среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ и №5 – на международном рынке. За время работы ТМХ стал одним из драйверов технологического возрождения России. Ставя в приоритеты задачи развития страны и содействия повышению эффективности заказчиков, холдинг вернул к жизни целую отрасль машиностроения и стимулировал создание новых высокотехнологичных производств.

С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

ТМХ удалось сохранить отрасль транспортного машиностроения в начале 2000-х, когда экономика России была в тяжелом состоянии, а транспорт остро нуждался в новой технике. Как показало время, идея акционеров собрать в рамках нового холдинга ТМХ разрозненные предприятия оказалась верной: синергия компетенций позволила возродить железнодорожное машиностроение, обеспечить современной техникой сферу перевозок и создать все возможности для роста российского присутствия на мировом рынке. Сегодня ТМХ объединяет десятки предприятий по выпуску подвижного состава, ключевых узлов, а также обслуживанию эксплуатируемой техники.

ТМХ реализует десятки проектов, на которые способны только мировые лидеры железнодорожного машиностроения, и во многом определяет тренды для многих отраслей отечественной промышленности. В своей деятельности холдинг всегда учитывает национальные цели России. ТМХ уже работает над проектами по снижению выбросов парниковых газов, и разрабатывает подвижной состав с применением передовых тяговых решений: газовых двигателей, литий-ионных аккумуляторов и водородных топливных элементов.

Фото: АО «Трансмашхолдинг»

ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

В работе с поставщиками ТМХ ориентируется на развитие отечественной компонентной базы. Содействуя достижению государственных задач по импортозамещению, холдинг стремится формировать долгосрочные программы партнерства и развития, которые создают благоприятные условия для становления инновационных высокотехнологичных производств. Так, например, более 90% комплектующих для электропоезда «Иволга» произведены в России.

Холдинг уделяет большое внимание развитию собственных компетенций по выпуску критически важных узлов подвижного состава. Так, сегодня ТМХ активно работает над созданием и внедрением в перспективный подвижной состав основных узлов и элементов, которые должны прийти на смену импортным аналогам. Инвестиции в новые разработки и создание условий для реализации отечественной инженерной мысли – одни из приоритетов ТМХ.

ТМХ поставляет пассажирские вагоны для железных дорог страны. В рамках долгосрочного контракта с Федеральной пассажирской компанией (дочернее предприятие «РЖД») только в 2021 году ТМХ поставил 477 вагонов. Новым стандартом для них стали индивидуальные розетки и разъемы USB, лампы и воздуховоды у каждого места, душ в каждом вагоне.

При этом инженеры и дизайнеры ТМХ продолжают работать над новыми версиями вагонов. Начиная с 2019 года, компания представила пассажирам и профессиональному сообществу три концерта некупейного вагона – модульный с различными вариациями расположения спальных мест и систем хранения багажа, капсульный с максимальной индивидуализацией пространства для каждого пассажира и его вариацию с диагональным расположением мест - вагон «ёлочка».

Инвестиции в новые разработки и создание условий для реализации отечественной инженерной мысли – одни из приоритетов ТМХ. За 2015-2021 годы инвестиции холдинга в производственный комплекс достигли практически 60 млрд рублей.

Фото: АО «Трансмашхолдинг»

ПОЕЗДА НА ВОДОРОДЕ

С 2020 года в московском метро работает поезд «Москва 2020». Этот состав отличают широкие двери, сквозной проход через все вагоны, удобные навигационные экраны и низкий уровень шума. Дизайн поезда получил высшую оценку в категории «Поезда и самолеты» на международном конкурсе Red Dot Award: Product Design 2021.

В 2021 году компания представила новую модификацию электропоезда ЭГЭ2Тв «Иволга». Поезда первых двух модификаций, специально разработанные для работы в условиях города и пригорода, успешно эксплуатируются на Московских центральных диаметрах.

В юбилейный год ТМХ представил экспертам новую разработку - вагон-электростанцию для обеспечения движения поездов на неэлектрифицированных участках железных дорог. Прорабатываются и другие амбициозные проекты. Один из них – внедрение технологии тяги с применением водородных топливных элементов на базе рельсового автобуса «Орлан». Планируется, что к 2023 году на сети уже будут работать такие поезда.