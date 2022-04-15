Ни скачать, ни обновить: Как теперь будут работать мобильные приложения российских банков, попавших под санкции

15 апреля из AppStore пропало приложение Альфа-банка Фото: Shutterstock

Вот уж приложили так приложили! В начале нынешней недели стало известно, что мобильные приложения Сбера больше нельзя скачать на айфон в магазине AppStore. В среду Сбербанк объявил, что и на мобильники, которые работают на Android, его приложения тоже установить больше нельзя. А 15 апреля из AppStore пропало и приложение Альфа-банка.

Та же участь если еще не постигла другие санкционные банки (см. «Наша справка»), то скоро это может случиться. Отвечаем на главные вопросы клиентов: чем все это грозит и можно ли обойти ограничения.

- В чем состоит запрет?

- Он означает, что приложения нельзя скачать. Их даже невозможно найти в магазинах мобильных приложений. И это касается всех приложений, которые выпускает финансовая организация. Например, если говорить о самом крупном банке страны, то нельзя скачивать приложения СберБанк Онлайн, СберБизнес, СберИнвестор X, Сбербанк Инвестор, Сбербанк Инкассация, СберKids, СберСпасибо, Акционер Сбера.

- А если оно уже установлено на телефоне?

- Тогда оно продолжит работать, как раньше. Санкции со стороны компаний Apple и Google на них не повлияют. Удалить их с телефона они не смогут. Банки рекомендуют не удалять установленные приложения. Только вот обновить их вы уже не сможете. Но это не страшно (см. «Мнения экспертов»).

- Что делать, если не успел скачать?

- Есть обходной путь. Android - это открытая система. То есть приложения для телефонов, работающих на Android, можно скачивать не только из магазина Google Play. Поэтому новые пользователи и те, кто по какой-либо причине удалили приложение с Android-устройств, могут скачать его по ссылке, которая есть на сайте Сбера и других кредитных организаций, попавших под санкции Запада.

Но для безопасности важно загружать приложения только с официальных страничек банков, чтобы избежать риска мошенничества.

- С Android понятно, а что делать, если у меня новый айфон?

- Во-первых, вас можно поздравить. Мало кто может себе позволить такую роскошь.

Во-вторых, как уже сказано, приложение вы установить уже не сможете — кроме как в официальном магазине AppStore для операционной системы iOS, скачать его больше негде.

Но вы можете пользоваться веб-версией онлайн-кабинета. В нее можно войти с любого браузера, в том числе на телефоне. Для этого просто открываете в браузере главную страницу сайта своего банка и ищете там кнопку «Личный кабинет» или «Онлайн-кабинет». Затем вводите свой логин и пароль и можете делать все то же самое, что и в приложении: отправлять деньги, платить за коммуналку и т. д.

- Не исчезнет ли приложение из-за санкций?

- Оно не исчезнет. Все скачанные приложения остаются на телефоне, пока он работает или пока вы сами их не сотрете.

Хотя некоторые пользователи в интернете жалуются, что уже установленные приложения санкционных банков - например, ВТБ и Альфа-банка - уже не работают. В основном это касается пользователей айфонов. Если с вами это тоже случилось — ничего не поделаешь, остается пользоваться веб-версией.

- При замене одного телефона на другой обычно можно перенести все контакты и медиа-файлы. Может, и приложения автоматически перейдут?

- К сожалению, этот способ не сработает. Мобильные приложения заново скачиваются из AppStore или Google Play, поэтому на новый телефон их перенести не получится. Можно будет пользоваться веб-версией (если у вас iOS) или скачать приложение с сайта банка (если у вас Android).

- Не потеряются ли деньги, которые лежат в банке?

- От исчезновения приложений это точно не зависит. Если быть бдительным, никому не отдавать свою карту или пароль к интернет-банку, то деньги не должны потеряться. Главное - пе переходите по ссылкам, присланным в электронных письмах с незнакомых адресов. Так можно с высокой вероятностью подцепить компьютерные вирусы и лишиться своих средств.

- Что делать клиентам банков, не попавших под санкции?

- Обновите все действующие приложения ваших банков до последней версии. А если вы до сих пор не установили мобильное приложение своего банка, сделайте это. Санкции имеют свойство расширяться. Если банк, в котором вы храните деньги, попадет под ограничения со стороны Запада, тогда установить или обновить приложение уже не получится.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Китайцы не помогут

Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики:

- Отключение приложений логично. За Сбером идет охота, потому что это один из символов российской банковской системы. Мы рассчитывали, что хотя бы Huawei нас будет любить. Ведь у него есть собственная операционная система. Но оказалось, что не совсем так. Надежды на китайскую поддержку не оправдались (приложение того же Сбера на телефоны Huawei скачать также нельзя, - Ред.). Конечно, выходы из ситуации находятся. Но комфорта становится меньше. Мы привыкли использовать мобильные приложения банков, привыкли платить смартфоном. Теперь, чтобы провести эти нехитрые операции, приходится изучать рынок и искать варианты обхода. Это, безусловно, ухудшает жизнь.

Денис Кусков, гендиректор Telecom Daily:

- Старое приложение со смартфона никуда не денется. А вот обновиться уже не получится. Обновления, как правило, вводят что-то новое. Это означает, что не будет никаких новаций, пока мобильное приложение будет отсутствовать в магазине приложений. Хуже оно от этого точно не станет. Но и лучше - тоже.

НАША СПРАВКА

Какие российские банки попали под жесткие санкции

- Сбербанк

- ВТБ

- Газпромбанк

- Открытие

- Альфа-Банк

- Совкомбанк

- ПСБ

НА ВЫДУМКУ ХИТРЫ

Дорого продам айфон. Установлен «Сбер» на нем!

Санкции дали разгуляться спекулянтам всех мастей. Кто-то месяц назад скупал бытовую технику, подгузники, прокладки и кассовую ленту. А затем перепродавал их в интернете в пять-десять раз дороже. Кто-то торговал «сувениркой» из ИКЕА и McDonald’s. Теперь же отдельные ловкачи переключились на продажу подержанных айфонов - с установленным на них приложением «Сбербанк Онлайн».

Такие аналоги продают дороже новых смартфонов. Так, на одном из сайтов бесплатных объявлений iPhone 11 Pro стоит 259 тысяч рублей. Это почти втрое дороже его реальной цены в магазине!

Правда, большого смысла переплачивать нет. Во-первых, как уже сказано, даже на новых айфонах можно использовать не мобильную, а веб-версию онлайн-кабинета банка. Возможно, это чуть менее удобно, но чтобы платить за это лишнюю сотню тысяч рублей?… Во-вторых, на Сбере и других санкционных банках свет клином не сошелся. Если так хочется, деньги можно перевести в тот банк, где мобильное приложение еще работает.