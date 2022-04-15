СК России показал 15 командиров ВСУ, получивших обвинения в геноциде в Донбассе

Следствием также продолжается сбор доказательств совершения военных преступлений против мирного населения в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федора Ярошевича. Фото: СК России

Александр Бастрыкин провел с коллегами оперативное совещание в Ростове-на-Дону. На нем обсуждались вопросы расследования преступлений, совершенных украинскими военнослужащими и националистами в отношении мирного населения.

Бастрыкину было доложено, что во взаимодействии с органами прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик установлены и привлечены в качестве обвиняемых еще 15 командиров Вооруженных сил Украины, причастных к геноциду мирных жителей Донбасса.

Всего за совершение геноцида к ответственности привлекаются 42 командира силовых структур Украины.

- Следствием также продолжается сбор доказательств совершения военных преступлений против мирного населения в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федора Ярошевича, который отдавал приказ о нанесении удара по железнодорожному вокзалу Краматорска «Точкой-У», - отметили участники совещания.

На встрече обсудили ход расследования уголовных дел о преступлениях в отношении мирного населения Мариуполя, свидетельства размещения украинскими вооруженными формированиями установок РСЗО «Град» и военной техники у жилых домов, детских садов, школ и больниц, а также систематического обстрела объектов гражданской инфраструктуры.

Фото: СК России

Как выяснилось, среди более 1000 сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ оказалось 5 командиров бригад, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса.

Следствием также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту участия в рядах наемников граждан Великобритании, США, Норвегии и Канады. В их числе - гражданин Великобритании Эйден Эслин.

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