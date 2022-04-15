Врачи рассказали, какие лекарства помогают полностью облысевшим вернуть волосы

Аутоиммунную алопецию, которая ранее считалась приговором, научились лечить Фото: Shutterstock

В эфир Первого канала вновь вернулось популярное шоу о том, как жить не просто здОрово, но и здорОво. Известная телеведущая и врач Елена Малышева вместе с коллегами-соведущими приветствует зрителей по утрам в будние дни, чтобы обсудить наболевшее и рассказать о том, как справляться с самыми разными медицинскими проблемами.

Одной из первых тем программы стала аутоиммунная алопеция. Когда волосы начинают осыпаться еще в молодом, а то и детском возрасте. Так происходит из-за ненормальной работы иммунной системы. По какой-то причине иммунная система сходит с ума и начинает атаковать здоровые клетки собственного организма. В данном случае – волосяные фоликулы. Волосы выпадают.

Случиться это может в любом возрасте. У женщин, пришедших со своими историями болезни на программму, облысение началось в 6, 12, 16 лет. Сначала на голове появлялись проплешины – это называется гнездная алопеция. Ну а потом волос на голове не оставалось вообще. Женщинам приходилось носить парики. Кто-то, самый смелый, решался и сбривал остатки волос, чтобы ходить с голым черепом.

Диагноз универсальной алопеции ставит врач-дерматолог или узкий специалист, занимающийся именно волосами – трихолог. Для этого кожу головы пациента изучают под сильным микроскопом. Во время трихоскопии врач видит на коже головы желтые точки. Это означает, что устья фоликулов пусты и заполнены кожным салом. Ждать, что волосы вырастут вновь, бессмысленно.

«Не в волосах счастье!» - к такому выводу пришли участницы программы, которые уже много лет живут с алопецией. Но признали, что чаще всего, конечно, принять себя лысую, очень сложно. Вплоть до последнего времени аутоиммунная алопеция была приговором шевелюре.

Но буквально в последнее время ее начали лечить. Ученые и врачи пробуют ослабить аутоиммунную реакцию, используя для этого все доступные средства – гормональные препараты, цитостатики (противоопухолевые лекарства) или моноклональные антитела. Терапия находится еще на стадии внедрения, лечение долгое и непростое. Но у людей с алопецией появился шанс вновь увидеть на своей голове собственные волосы. У одной из участниц программы, много лет страдавшей от полнейшей алопеции, после такой терапии волосы начали расти.

О других медицинских историях можно узнать из программы «Жить здорово», по будням в 9.20 на Первом канале.

ЗНАЙ!

В норме у человека ежедневно выпадает 100 – 150 волос. По сравнению с общим количеством их на голове (100 – 150 тысяч) это несущественно, тем более вместо выпавших вскоре выпадают новые. Специалисты советуют не паниковать, если вам показалось, что волосопад слишком активный. Это может именно что казаться. Нужно пересчитать выпавшие волоски, укладывается ли их число в норму. Для простоты можно использовать следующий прием: перед мытьем разделите волосы на пряди и подергайте легонько несколько из них. Если в руке осталось 5 – 10 волосков, это нормально. Если 20 – 30, то ваша тревога оправдана. Необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить причину поредения шевелюры.