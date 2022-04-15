Дмитрий Песков: Задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Никаких сомнений быть не может

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... В Херсонской и на юге Запорожской областей Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации, - такую тему журналист «Комсомольской правды» предложил обсудить официальному представителю Кремля в пятницу, 15 апреля. - То есть, там налаживается российское теле- и радиовещание, уже в ходу - российские рубли. В то же время минобразования ДНР завозят учебники в освобожденные территории, начинают школы ремонтировать. Можно ли это все назвать предвестниками мира на Украине? Как в Кремле оценивают эти процессы? И что дальше может быть? Может, уже стоит аккумулировать, распространять такую вот мирную практику?

- Там, где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, там, где эти националистические батальоны не расстреливают социальные объекты, дома – там и налаживается мирная жизнь, - сказал Песков. - А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, о чем я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению.

- Как в Кремле оценивают новый - мирный - опыт? И как его будут аккумулировать, распространять?

- Главное – это освобождать все-таки (Украину. - А.Г.) от этих националистических батальонов.

Здесь операция продолжается и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть и будут выполнены. Никаких сомнений быть не может.