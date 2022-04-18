Светлана Немоляева: «Мы с мужем часто ссорились, а потом не могли вспомнить, из-за чего поругались»

Изумительной актрисе исполняется 85 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Синдром жизни», режиссерский дебют прекрасной актрисы Марии Шалаевой - фильм о 82-летней переводчице с французского, которая похоронила мужа и перебралась жить к своей взрослой дочери. Она пытается найти общий язык с нею и со своим внуком-подростком (увы, не получается - вместо того, чтобы заново подружиться с матерью, дочь начинает подозревать, что у той деменция). А еще вдова находит в архиве покойного супруга письмо на французском языке - и внезапно осознает, что у него были другая жизнь, другая женщина и еще один ребенок, недавно справивший в Париже сорокалетие.

Светлана Немоляева, которая играет в «Синдроме жизни» главную роль, плохо играть не умеет в принципе. И, конечно, это отдельная радость - смотреть картину на большом телевизоре в просмотровом зале KION, когда сама Немоляева сидит в соседнем ряду, в метре от тебя. Одна из самых любимых советских и российских актрис, чудесная, хрупкая, умная, очаровательная, увидела фильм в первый раз=. Потом сказала, что «немножко расплакалась». И ответила на вопросы.

- Для меня этот фильм - о том, как человеку удается победить себя. Прожив большую счастливую жизнь, имея ребенка, даже внука, живя совершенно безоблачно, мирно похоронив мужа, она вдруг получает удар под дых. Не каждый сможет этот удар выдержать. А она в конце концов говорит: «Ну, надо же жить». Но до этого в ней все время стоит вопрос – как с собой сладить, как с собой справиться, - говорит Светлана Владимировна.

В день ее рождения, 18 апреля, в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера нового фильма, где она играет главную роль

«МЕНЯ ПУСТИ В РЕЖИССУРУ - Я ТАКОГО НАВАЛЯЮ!»

- Мария Шалаева - в первую очередь актриса. Как вам с нею работалось?

- У нас получилось очень своеобразно. Все-таки мне очень много лет, а она молодая девочка-режиссер. Уже идя на эти съемки, я понимала, что она меня будет немножечко… не то что бояться, бояться вроде бы нечего, - но зажиматься передо мною, стесняться мною руководить. Как и многие режиссеры, с которыми я сталкиваюсь: я ведь вижу, что они побаиваются мне что-то сказать. Поэтому я сразу ей сказала: «Маша, вы все, что считаете нужным, проговаривайте. Играть я очень люблю, но артистка я театральная, а в театре своя эстетика, свой реализм, совершенно не те законы, что в кино. Поэтому я могу перед камерой и переиграть - например, заорать там, где не надо. Не стесняйтесь мне возражать». И в итоге, мне кажется, вся моя роль выстроена Машей. Во время работы я не видела себя со стороны. А сейчас, когда увидела, поняла: это ее почерк, ее точное ощущение, какой должна быть роль. Сейчас, по фильму, я увидела, что Маше нужно и дальше заниматься режиссерской профессией. Не каждый актер на это способен. Вот меня пусти в режиссуру, я такого наваляю! Мне нельзя, а ей можно, это ее дело.

У нас была одна очень смешная сцена вместе с ней, но в картине я ее не увидела, видимо, ее выкинули. Маша сыграла маленькую роль парикмахерши, которая меня стригла. Смотрела на меня в зеркало и говорила: «Ну что, и в 90 можно быть секси!». На что я отвечала, не 90, а 85.

- Вы сказали, что сейчас, во время просмотра, плакали. Вы часто плачете в кино?

- Если говорить о фильмах с моим участием - я абсолютно включаюсь в то, что со мной происходит перед камерой или в театре. Есть спектакли, которые уже давно сошли со сцены, но в них у меня были драматические, а иногда и трагические роли. И я, когда начинаю о них вспоминать и рассказывать, вдруг плачу. У меня слезы близко стоят. Я полностью проживаю своих героинь, и, стоит подумать о них…

Наверное, это стресс, но ведь актерские эмоции - совсем не такие, как простые человеческие. Чтобы восстановиться после спектакля или съемки, мне достаточно пройтись по улице. И физиолог Иван Павлов как-то заметил, что актерские эмоции очень полезны. Это ведь чудо, тайна какая-то, объяснить это немыслимо. Сейчас меня одолевают болезни - в моем возрасте уже нет здоровых людей, у каждого есть какая-то болячка, и у меня их много. Иногда я не могу идти на сцену, потому что мне плохо, и самое страшное, что меня мучает - апатия, бессилие, вялость, когда нет никаких сил собраться. А роли в спектаклях у меня все очень эмоциональные. В результате я еле-еле дохожу до гримерки, гримируюсь, одеваюсь, потом спускаюсь к сцене, начинаю играть, - и как будто все забываю. Все проходит: я погружаюсь в другую жизнь, в ту, которую сочинила не я, а драматург и режиссер, а свою жизнь оставляю за кулисами. Потом, когда закрывается занавес, опять вхожу в свою собственную жизнь, и опять еле тащусь домой… Я считаю, это счастье – обладать такой профессией.

Кадр из фильма «Синдром жизни»

«МЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ НЕ ЗЛЫЕ И НЕ МСТИТЕЛЬНЫЕ»

Журналисты спросили Немоляеву, насколько сюжет фильма близок ей самой. Она много лет прожила в браке с актером Александром Лазаревым, скончавшимся в 2011 году. Может быть, до нее доходили какие-то сплетни?

- Знаете, актерская жизнь вообще пропитана, пронизана ими. И это счастье, когда они до тебя не доходят. «Меньше знаешь, лучше спишь»… Но, конечно, у нас огромная была жизнь с Сашей, очень много событий в ней – и рождение ребенка, и победы его актерские, потрясающие его удачи в театре и в кино. Стараясь быть поскромнее, могу сказать, что у меня тоже были очень интересные работы… Но любая победа сопряжена не только с пожеланиями дальнейшего успеха, а еще и с пожеланиями от других людей - поскорее провалиться. Такое ведь тоже бывает. Но как-то так мы прожили жизнь, обойдя все это.

Мы с Сашей жили совершенно нормальной жизнью. Да, и скандалили, и ссорились. Но это были бытовые, ерундовые ссоры. Мы оба ненавидели находиться в ссорах и были очень не злые и не мстительные. Мы очень быстро друг друга прощали. И даже потом не могли вспомнить, из-за чего, собственно, поругались. Надо отдать должное моему мужу: даже если я была неправа и наскакивала на него, как не знаю кто, он все терпел, а потом сам шел ко мне извиняться. Хотя потом спрашивал – «А из-за чего мы поругались?» Так счастливо сошлись наши звезды, что нам друг с другом было хорошо и мы друг без друга не могли.

Как пережить потерю?.. Не люблю на эту тему говорить и стараюсь ее избегать, хотя мне без конца эти вопросы задают. Посоветовать я ничего не могу. Могу сказать только про себя: меня спас театр. И еще моя семья. Сын с невесткой и брат мой, конечно (Николай Немоляев, известный кинооператор. - Ред.), с которым у меня замечательные отношения… В театре я была все время занята, все время работала, и меня это спасло. А вот моей маме это не помогло. Они с папой оба были киношники, работали на «Мосфильме», и когда папа умер, мама с работы ушла. Она больше не смогла ходить туда, куда они ходили вместе. Так что у каждого свое, нет никаких общих рецептов.

- Скоро ваш день рождения. Как будете его отмечать?

- 18 апреля я буду играть спектакль «Как важно быть серьезным» по Оскару Уайльду. А потом театр устроит какое-то торжество. Но от меня держат все в секрете.

- У вас есть роли, которые вы мечтали сыграть, но не получилось?

- Как вам сказать… Я всегда в театре была избалована колоссальным количеством работы. У меня было очень много ролей. Невероятно. Я все время играла по 25 спектаклей в месяц. Практически всю свою жизнь – ну, три четверти уж точно. Играла всякую драматургию – и роскошную, начиная с Шекспира, и всякую советскую ерунду. Хотя были очень славные дядьки-драматурги, вроде Бориса Ласкина - я со всеми ними была знакома. В театр имени Маяковского меня взял Николай Охлопков, который был апологетом советской драматургии, упорно ставил эти пьесы - и, кстати, получалось у него блестяще. Потом пришел [Андрей] Гончаров, у него были потрясающие спектакли, просто шедевры, и я благодарю судьбу за то, что была занята почти во всех… И сейчас мне трудно говорить о неосуществленных мечтах. Они меня могли обуревать в юности, но больше не посещают. Я настолько много сыграла действительно блестящих, потрясающих ролей, что сейчас могу только говорить спасибо своему театру. К моему 80-летию он мне подарил спектакль по «Бешеным деньгам» Островского. Сейчас, к 85-летию, заранее, за полгода, сделали постановку по Оскару Уайльду. Меня это очень радует.

Мой Саша… Он же пережил блокаду, имел проблемы со здоровьем..Родился перед самой войной, и всю самую страшную зиму 1942 года малышом провел в Питере. Поэтому здоровья у него не было. И мы вот с ним играем на сцене, я шустрая, как кочерга,s ношусь по сцене, а он мне: «Светка, я так хочу домой, чтобы мы с тобой сели, какую-то рюмашку я бы пропустил и спать лег… А если мне дадут какую-то роль, знаешь, что бы я хотел? Очень маленькую, крохотную, преимущественно в конце спектакля, чтобы мизансцена была сидячая, а лучше – лежачая, и обязательно был исходящий реквизит – то есть, какие-то закусочки». Я тогда посмеивалась над ним. Но у него правда не было здоровья, не было сил.

Кадр из фильма «Синдром жизни»

«У МЕНЯ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

Немоляеву спросили и о деньгах: хватает ли ей на жизнь.

- Во-первых, у меня все есть.У меня есть квартира, большая, как мне кажется, которую дали мне бесплатно в Советском Союзе. У меня есть дача, участок земли, который мы с Сашей получили бесплатно в Советском Союзе. Единственное, что мы с ним купили – машину. Вот машины менялись с течением времени, иногда они портились. Ну, а больше ничего у меня нет, и ничего мне не надо. Я совершенно спокойно отношусь к росту цен и всему такому… Может быть, нехорошо так говорить и неудобно, но я к этому отношусь как-то спокойно. У меня очень маленькие требования, очень маленькие. И потом, у меня дико заботливая семья, сын с невесткой. А островов и яхт мне не надо, я никогда даже не думала об этом.

ПЯТЬ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ

«Евгений Онегин» (1958)

«Служебный роман» (1977)

«Гараж» (1979)

«Небеса обетованные» (1991)

«Мешок без дна (2018)