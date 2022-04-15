«Ну никак не наглядеться!»: Народную комедию «Любовь и голуби» отреставрировали и выпускают в прокат

Фото: Кадр из фильма

В отсутствие топовых голливудских новинок (обычные американские фильмы спокойно выходят в прокате) в кино, наконец, начали показывать советскую классику. Зрители уже успели посмотреть фильмы Андрея Тарковского в начале апреля, все еще идут в кино «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова, «Служебный роман» Эльдара Рязанова. А вскоре выйдет еще один хит.

Фото: Кадр из фильма

Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби» Владимира Меньшова переживет повторный прокат. С 21 апреля зрители смогут посмотреть фильм в сверхкачестве. Картину отреставрировали, улучшили цвет и звучание — и теперь запустят в кинотеатрах в рамках программы «АртКиноПрокат».

Во время спецпоказа обновленной версии фильма исполнитель главной роли Василия Кузякина Александр Михайлов подчеркнул, что идея показывать советскую классику в кино — здравая, и сейчас лучшее время для этого.