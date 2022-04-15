Российские врачи провели уникальную операцию пациентке с раковой опухолью на лице

Онкологи Сеченовского университета использовали особую технологию, защищающую от тяжелых побочных эффектов

Санкции и международная изоляция не могут остановить развитие российской медицины. Ярким примером этого стала уникальная операция, впервые проведенная в нашей стране. Врачи-онкологи Сеченовского университета использовали супертехнологию для лечения пациентки с раковой опухолью на лице. «Комсомолка» узнала подробности.

ВЫЛЕЧИТЬ ОДНО И НЕ ПОКАЛЕЧИТЬ ДРУГОЕ

В Клинику онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и радиологии «Сеченовки» попала женщина с диагнозом «опухоль верхней челюсти». Пациентке требовалась химиотерапия. До сих пор врачи в таких случаях сталкивались с огромной проблемой. Для успешной борьбы с раком нужна очень высокая концентрация химиопрепаратов в месте опухоли. Но при традиционной доставке лекарств - внутривенно через кровь - сильно страдает весь организм. В том числе, могут отказать почки и печень.

Чтобы избежать неблагоприятных последствий, онкологи применили так называемый метод изолированной химиоперфузии (см. ниже). Прежде эту технологию ограниченно использовали только при онкологических заболеваниях легких, печени и некоторых других локализациях рака. В частности, настоящим прорывом в 2021 году стала изолированная перфузия головного мозга для лечения глиобластомы (быстрорастущей злокачественной опухоли мозга), проведенная под руководством главного онколога Минздрава России академика РАН Андрея Каприна.

Врачи Сеченовского университета впервые в России применили уникальный метод для лечения раковой опухоли на лице.

ЛИЦО «ОТКЛЮЧИЛИ» ОТ ТЕЛА

Спасительная особенность изолированной перфузии в том, что максимальная доза химиопрепарата подводится непосредственно к зоне опухоли. При этом токсичное лекарство бьет прицельно по раковым клеткам, не попадая в общий кровоток. Как такое возможно?

Врачи поясняют, что используется технология, схожая с процедурой искусственного кровообращения при кардиохирургических операциях. Только там временно «отключают» сердце. А в данном случае оно продолжало работать, обеспечивая кровоснабжение всего организма в обычном режиме, но от системного кровотока «отключили» лицо. Изолировав таким образом, его подвергли воздействию высоких доз химиопрепаратов.

- Фактически мы подвергли химиотерапии весь лицевой скелет, ткани лица и саму опухоль, изолированно подключившись к ее кровеносной системе (да-да, опухоли «выращивают» собственные кровеносные системы. - Ред.), - рассказал оперирующий хирург, доцент кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета, кандидат медицинских наук Вадим Черемисов.

По словам врачей, при таком способе воздействия на опухоль наблюдается наибольший эффект. «К примеру, при внутривенном введении препарата до опухоли доходит не больше 20%, остальное размывается по организму. Химиоперфузия позволяет с высокой концентрацией прицельно бить по опухоли», – уточняет Черемисов.

ЮВЕЛИРНАЯ ТОЧНОСТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ИНСУЛЬТА

Очень важный момент: головной мозг не включается в перфузионный контур (то есть зону, на которую распространяются химиопрепараты) и остается в полной безопасности при воздействии «химии» на опухоль на лице. Однако достичь этого непросто.

- Хирургам-онкологам пришлось работать с ювелирной точностью, так как структуры лицевого скелета, носовые пазухи, магистральные сосуды, нервы и головной мозг расположены в критической близости к зоне опухоли. Минимальная неточность могла вызвать необратимые последствия, вплоть до инсульта и тяжелых токсических реакций, - поясняют в Сеченовском университете.

К счастью, процедура высочайшей сложности завершилась успешно. Провела ее команда специалистов во главе с директором Института кластерной онкологии, академиком РАН Игорем Решетовым. Практикующий врач хирург-онколог и ученый отметил высокую перспективность использованной методики. По его мнению, уже в ближайшем будущем такие операции для лечения онкологических образований в области головы и шеи получат широкое применение на практике.

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