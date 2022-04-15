«Я – стрессоустойчивая!»: певица Валерия – об отношениях с мужем, уроках французского и своем антидепрессанте

Валерия говорит, что в семье чаще она успокаивает мужа Иосифа, чем он ее. Фото: Личный архив

16 апреля у певицы Валерии большой концерт в столичном «Крокусе», и еще можно успеть купить последние билеты. А на следующий день Валерия с мужем продюсером Иосифом Пригожиным и всей своей большой семьей отметит день рождения. В интервью kp.ru певица рассказала о рабочих и личных планах, а также своем главном антистрессе и антидепрессанте – внучке Селин.

- Как любите и будете праздновать день рождения?

- Дни рождения давно уже не сильно радуют, так как становимся старше. Но это праздник и приятно, что собираются родные, друзья. Потом целый год буду вспоминать эту встречу. Очень часто отмечаю на сцене – так многие артисты делают. И в этом году накануне дня рождения у меня концерт: выйду на сцену и подарю зрителям свои эмоции, чувства – все, что на душе. А они возвращают все стократ. Мне кажется, что это и есть самый лучший праздник.

- Самый лучший подарок самой себе на день рождения? Кроме концерта.

- Я всегда вместо празднеств в ресторанах и других мероприятий выбирала бы путешествия. Потому что мир такой интересный, столько всего непознанного – вот это мне было бы очень интересно. Перед самой пандемией у меня была мечта, которую мы с Иосифом даже начинали осуществлять - планировали поехать в Шотландию и отметить день рождения там. Но жизнь внесла свои коррективы. Не получилось. Но ничего страшного. Будем придумывать себе какие-то другие мечты, а потом их осуществлять.

- У вас новая песня с вдохновляющим названием «Чтобы все было хорошо». Вы оптимист? В семье вы или муж чаще успокаиваете, подбадриваете?

- Мне кажется, что я более стрессоустойчивая. Поэтому чаще я успокаиваю мужа, чем он меня. Может быть, происходит это потому, что я привыкла переживания свои держать внутри, как-то самостоятельно с ними справляться? Мне всегда казалось, что женщине, как хранительнице мира в доме, не нужно добавлять проблем окружающим. Стараюсь сделать так, чтобы дома атмосфера была более спокойной, несмотря ни на какие внешние воздействия.

- Внешних воздействий на артиста всегда много. Вы легко адаптировались к реалиям последних лет, когда известных людей снимают исподтишка на видео, делают фото – размещают в социальных сетях или пересылают в СМИ. Когда каждый шаг публичного человека можно отследить. Как научились себя вести в таких ситуациях, когда видите, что за вами «следят», снимают и т.д. Как справились?

- Я открыта перед людьми. Действительно, очень часто ко мне подходят просто сфотографироваться. Конечно, соглашаюсь. Проблем в этом никаких не вижу. Чаще это происходит у нас, и за границей таких просьб много. Когда человек вдруг неожиданно в магазине где-то за границей встречает певицу из своей страны, которую видел раньше только по телевизору – то его такая ситуация удивляет. Я все понимаю, поэтому с удовольствием и автографы даю, и фотографируюсь. Импонирует, когда человек подходит и спрашивает вежливо – такая ситуация даже внутреннего раздражения не может вызывать. Люди по-разному воспитаны. Бывает, что лежишь на пляже в купальнике и вдруг над тобой зависает незнакомый человек: «Можно с вами сфотографироваться?» Я должна встать, одеться – не буду же голышом фотографироваться… Точно также могут окрикнуть или даже дернуть за плечо. Даже тогда я иду на встречу – фотографируюсь, но стараюсь объяснять, что в следующий раз «надо полегче». Потому что артисты тоже люди и с кем-то этот номер бы не прошел. Вот что я очень не люблю, так это когда меня фотографируют без разрешения: как будто бы я какой-то объект - памятник или здание. Но в целом, конечно же, большинство людей – воспитанные, приятные собеседники, которые подходят и говорят хорошие, искренние слова. Очень часто люди при встрече рассказывают какие-то истории, связанные с моими песнями или что кто-то кого-то назвал в честь меня. Всегда это очень приятно и трогательно.

Валерия с мужем Иосифом, мамой Галиной Николаевной, младшим сыном Арсением, его женой Лианой и внучкой Селин. Фото: Личный архив

- Сейчас у вас самые трогательные фото и видео в социальных сетях с внучкой. Дочке вашего младшего сына Арсения Селин 1 год и 7 месяцев. Какие последние детские достижения у малышки?

- Селинка – это чудо, радость, комочек счастья, маленькая принцесса, антистресс. Встреча с ней гарантирует отличное настроение. Девочка растет умненькая, развитая – так как родители очень хорошо ею занимаются. Селинка уже уверенно ходит, пытается говорить – все показывает и обозначает. При встрече узнает, радуется. В общем, внучка – это счастье.

- Вы очень хорошо выглядите. Многим кажется, что это из-за строгих правил питания, постоянных занятий спортом. У вас есть привычки, которые нарушают ЗОЖ? Судя по соцсетям, кажется, что вы соблюдаете все правила. Но ведь так не бывает? Или бывает?

- Не могу сказать, что у меня есть какие-то дурные привычки. Но и не могу себя назвать зожницей. Я подписана на некоторые ЗОЖ-аккаунты, и вот тут у меня просто волосы дыбом встают. Думаю: как же так можно жить? У них абсолютно каждый продукт, каждое косметическое средство – все какое-то невероятно правильное. Нет, я вовсе не так живу – просто стараюсь во всем держать баланс. Стараюсь правильно питаться, но очень часто делаю исключения - мы ходим в рестораны, отмечаем праздники. Бывает и так, что поправляюсь – с отдыха могу привезти два килограмма. Сразу же их сбрасываю. Пока удается.

- Удается не обращать внимание на цифры в паспорте?

- Годы идут вперед и вот эти цифры, конечно, раздражают. В современном мире большой акцент делается на возрасте. Раньше считалось неприличным называть возраст женщины, а сегодня в статье о премьере фильма или шоу ни с того, ни с сего пишут: Мария Ивановна (23 года или 56 лет) вышла в кино в таком-то платье с дядей Васей (57 лет). К чему? Если ты рассказываешь о кино, то какая разница сколько лет человеку? Эти тенденции мне непонятны. Когда я приезжаю за границу, то там никто не акцентирует внимание на возрасте – тебя воспринимают по тому, какой ты человек, как выглядишь, а не через призму этих пресловутых цифр. Возраст абсолютно не чувствую. Мне хорошо в моем прекрасном возрасте. Я занимаюсь много физически, у меня прекрасные косметологи – я верю в аппаратную косметологию. Мне повезло с генами. А вот эйджизм (дискриминация человека по возрасту – прим. Авт.) нужно побеждать.

- Есть у вас какое-то интересное увлечение сейчас?

- В пандемию начала учить французский. Продолжаю учить уроки в любую свободную минуту. Это такой кайф!